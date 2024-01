Ministrul Educației face un anunț uriaș: 2024 va fi ultimul an cu școli care au WC în curtea școlii

Dacă autoritățile publice locale se mobilizează pentru a accesa banii, ministrul Educației, Ligia Deca este convinsă că în acest an se va rezolva problema școlilor cu grup sanitar în curte.

„Anul acesta avem alocate fonduri în bugetul ministerului educației de aproximativ 30 de milioane de lei, ceea ce acoperă în mare masură cele sub 200 de unități de învățământ care au grupul sanitar în curte. Vorbim despre un procent de sub 10% față de ce aveam acum câțiva ani”, spune Ligia Deca, marți, la Pitești.

Ministrul Educației menționează că, anual, procentul școlilor cu grup sanitar în curte a scăzut.

„Progresul a fost unul constant, în fiecare an a scăzut semnificativ. Ne aflăm acum la sub 10% față de ce aveam în 20218-2019. Dacă autoritățile publice locale se mobilizează pentru a accesa acești bani eu cred că în acest an vom rezolva problema școlilor cu grup sanitar în curte. Nu putem să facem noi aceste lucrări pentru a aduce grupuri sanitare în incinta școlilor”, încheie Deca.