Ministrul Educaţiei Naţionale îi asigură pe copii că se pot înscrie şi la universităţile din străinătate

Ministrul Educaţiei Naţionale, Monica Anisie, a transmis, miercuri, că absolvenţii clasei a XII-a se vor putea înscrie şi la universităţile din străinătate, menţionând, în acest sens, că a solicitat miniştrilor din ţările UE să stabilească un calendar comun pentru admiterea în învăţământul superior.

"Admiterea la facultate se va realiza după susţinerea examenelor de bacalaureat. Am dat posibilitatea universităţilor să organizeze şi examene online în aşa fel încât să nu-i mai expunem pe elevi. Aş vrea să anunţ, pentru absolvenţii de clasa a XII-a şi care doresc să meargă să studieze în străinătate, că am propus miniştrilor din celelalte state europene să ia în calcul să realizăm împreună un calendar - pentru că în toate statele acum s-au decalat calendarele pentru susţinerea examenelor de final de ciclu - am solicitat colegilor mei din UE să facem un calendar în aşa fel încât să nu aibă de suferit şi copiii de la noi din România sau alte state dacă organizează mai târziu bacalaureatul. În aşa fel, îi pot asigura pe copii că se se pot înscrie şi la universităţile din străinătate. În momentul în care vom avea calendarul, îl vom face public", a declarat Anisie la Digi 24.