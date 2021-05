Ministrul Energiei anunță că programul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia ar putea fi aprobat în cel mult o lună

Programul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, care să permită companiei să ajungă dintr-un producător unic pe bază de cărbune, într-un producător care să utilizeze cât mai puţin cărbune, în mix cu gazul natural şi energia verde, ar putea fi aprobat în cel mult o lună, consideră ministrul Energiei, Virgil Popescu, arată Agerpres.

"Am început deja restructurarea sistemului energetic, lucrăm la acest lucru si am ajuns pentru prima dată la o înţelegere cu privire la un faze-out pentru cărbune, la un faze-out pentru huilă în 2030 cu ecologizare până în 2032. Asta înseamnă că am reuşit împreună cu partenerii sociali să ne dăm seama şi să conştientizăm că numai aşa putem găsi alte joburi pentru oamenii care lucrează acolo, numai aşa putem dezvolta această zonă, preocupându-ne de pe acum, impunând ca ţintă anul 2030 în aşa fel încât să putem găsi soluţii viabile pentru zona Văii Jiului. Mai avem de lucru la restructurarea în zona lignitului. În această zonă lucrăm împreună cu cei de la Comisia Europeană la programul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia. Sper că, în maxim o lună de zile, să avem finalizat şi aprobat acest program de restructurare care să permită CEO să ajungă dintr-un producător unic pe bază de cărbune, într-un producător care să utilizeze cât mai puţin cărbune, în mix cu gazul natural şi energia verde", a scris Virgil Popescu pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că se lucrează la un nou concept: amestecul gazului natural cu hidrogen produs din energie regenerabilă.

"Totodată, lucrăm la un nou concept, pe care vrem să-l replicăm la nivelul întregii ţări: amestecul gazului natural cu hidrogen produs din energie regenerabilă, pe care să îl folosim pentru producerea de energie electrică. Mai mult, printr-o posibilă captare a CO2, vrem să îl putem folosi în zona agricolă, în zona de sere", a arătat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a explicat că este un concept "Green City".

"De exemplu, fiind cunoscut că plantele consumă CO2, ducându-ne evident, spre o reducere şi mai mare a emisiilor de dioxid de carbon şi totodată spre ţinta de reducere de până 55% în 2030 al emisiilor de CO2. Este un concept să-i spunem noi 'Green City'", a subliniat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a participat luni la conferinţa "Environment - Ideas and solutions for a greener Europe", alături de ministrul Mediului Barna Tanczos, europarlamentarii Cristian Busoi, Marian Jean Marinescu, comisarul european pentru Mediu - Virginijus Sinkevicius şi alţi invitaţi preocupaţi de viitorul "verde".

"Am transmis că pandemia ne-a învăţat pe toţi că dependenţa faţă de resurse, faţă de materii prime, faţă de materiale esenţiale din afara Uniunii Europene nu este un lucru bun şi aici cred că trebuie să lucrăm foarte mult. Revenind la domeniul Energiei, principala prioritate de tranziţie verde este adaptarea sistemului energetic românesc către economia verde, către tranziţia verde şi aici avem mulţi paşi de făcut. Plecăm de unde suntem, de la mixul energetic care a rezistat, care e robust, dar care din păcate sau din fericire trebuie restructurat, având în componenţa lui: cărbune, energie nucleară, gaze naturale şi evident energie verde, un potenţial foarte mare în zona hidro. Da, acest mix trebuie restructurat, trebuie să ajungă să îndeplinească dezideratele pe care ni le-am asumat ca ţară, acela de reducere a emisiilor de CO2 până la aproximativ 55% până în 2030. Ori când vorbim de neutralitate trebuie să ne gândim foarte serios cum putem ajunge la acest lucru", a precizat Virgil Popescu.