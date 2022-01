Ministrul Energiei dă LECȚII de gândire POZITIVĂ în plină explozie a facturilor: TREBUIE să ne pregătim mental

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, îşi doreşte ca 2022 să fie un an mai bun, să putem ieşi cu adevărat din pandemie, iar proiectele au legătură cu domeniul energiei: mai multe proiecte de investiţii, soluţii pentru a stopa creşterea preţurilor şi să demeze proiectele de modernizare cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR). Întrebat de agenţia de presă News.ro care ar fi „Omul anului” în România, acesta a spus că este vorba de românii care au înţeles că trebuie să ne gândim la cei din jurul nostru, pentru că altfel am putea să îi punem în pericol. Potrivit ministrului Energiei, cuvântul care ar descrie cel mai bine anul 2021 este ”rezilienţă”.

Reporter: Ce cuvânt ar descrie cel mai bine anul 2021?

Ministrul Energiei: Rezilienţă!

Reporter: Profesional, care a fost cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat anul acesta?

Ministrul Energiei: Ar fi multe de spus, dar sunt onorat că sunt ministru al Energiei. Chiar dacă a fost un an complicat în acest domeniu, pentru toată lumea. Dar asta cred că este provocarea: să reuşesc alături de colegii mei să găsim cele mai bune soluţii pentru a reuşi ca România să devină independentă energetic.

Reporter: Şi 2020, şi 2021, au fost ani sub semnul pandemiei. Ce îi diferenţiază? Pe care îl consideraţi, totuşi, „mai bun”?

Ministrul Energiei: Anul 2020 cred că a fost unul în care fiecare dintre noi am avut sentimente de panică: eram puşi în faţa unei ameninţări despre care nu ştiam nimic. Nu ştiam cu ce urmează să ne confruntăm. Cred că în anul 2021 am fost deja conştienţi că ameninţarea este una reală şi că avem soluţii pentru a minimiza efectele. Am avut multe de învăţat din lecţiile anilor 2020 şi 2021 şi cred că trebuie să luăm partea bună: să tragem învăţămintele necesare şi să pregătim soluţii optime pentru viitor.

Reporter: Care au fost cele mai slabe puncte ale anului?

Ministrul Energiei: Situaţia pandemică în care, din păcate, au murit mii de români. Nici criza politică nu a fost un ”plus”.

Reporter: Ce am avut de învăţat de la 2021?

Ministrul Energiei: Că trebuie să ne pregătim mental pentru situaţii neaşteptate pentru a putea găsi soluţii să trecem peste ele.

Reporter: Cum credeţi ca va fi 2022? Ce proiecte aveţi? Ce aşteptări aveţi de la anul care vine? Cum vi-l doriţi?

Ministrul Energiei: Îmi doresc să fie un an mai bun, să putem ieşi cu adevărat din pandemie. Proiectele au legătură cu domeniul energiei: să demarăm cât mai multe proiecte de investiţii, să găsim soluţii pentru creşterea preţurilor, să demarăm proiectele de modernizare cuprinse în PNRR, să le oferim românilor o viaţă mai bună, pe care o merită.

Reporter: Cine credeţi ca ar fi „Omul anului” în România? Poate fi şi un personaj colectiv.

Ministrul Energiei: Românii ! Cei care au înţeles că trebuie să ne gândim la cei din jurul nostru, pentru că altfel am putea să îi punem în pericol.