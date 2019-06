Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, vrea să extindă facilitățile din IT și în alte industrii

Scutirea IT-iştilor de plata impozitului pe venit a fost o abordare corectă şi am avut discuţii cu patronate din industria textilă şi prelucrătoare pentru a extinde măsura şi în aceste domenii, a declarat, luni, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, anunță AGERPRES.

"Aţi văzut că eu nu am avut o reacţie pe acest subiect, pentru că eu cred că este un subiect încercat a fi discutat de oameni care nu înţeleg acest fenomen economic, o dată. Doi la mână, a fost o măsură foarte bună şi cred că cifrele sunt mai mult decât convingătoare în acest sens. Ani de zile, cu un astfel de stimul, industria de IT din România are o pondere importantă în tot ceea ce înseamnă PIB. Chiar dorinţa noastră la Finanţe, vă spun sincer, este - şi am avut discuţii de acest tip cu alte industrii - să extindem această abordare şi către alte industrii. Vă dau câteva exemple. Am avut chiar personal discuţii cu patronate din industria textilă, prelucrătoare şi alte asemenea domenii pentru care România trebuie să aplice astfel de măsuri pentru a stimula creşterea acestora. România are un istoric cum ştim foarte bine în aceste ramuri. Am văzut clar că o astfel de măsură a dus la rezultate foarte bune şi atunci cred că este o abordate corectă", a spus Eugen Teodorovici.

Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Mediaş, că orice venit trebuie impozitat şi că nu i se pare normal ca salariaţii din industria IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. În acest context, reprezentanţii Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) au arătat că facilităţile fiscale au făcut şi menţin industria IT din România competitivă, într-o cursă cu alte ţări care oferă programatorilor impozit pe venit zero, iar o măsură de impozitare ar putea avea ca rezultat o reducere masivă a specialiştilor din ţară.

"Reiterăm faptul că facilităţile fiscale au făcut şi menţin industria IT românească competitivă, într-o cursă cu alte ţări care oferă programatorilor impozit pe venit zero, precum Ucraina, Polonia sau Belarus. Deficitul de forţă de muncă din IT la nivelul UE este atât de mare, încât o astfel de măsură ar putea avea ca rezultat o reducere masivă a specialiştilor din ţară, deci un impact economic major. Facem apel la oamenii politici să analizeze cu atenţie dinamica acestui sector, înainte de a transmite semnale de instabilitate într-un sector deja puternic afectat de modificări fiscale, introduse fără studii de impact şi îl invităm pe domnul preşedinte Orban la un dialog cu reprezentanţii industriei de software", a notat ANIS, pe pagina de Facebook.

La rândul său, ministrul Muncii, Marius Budăi, scrie pe propria pagină de socializare că sectorul IT este al patrulea pilon de creştere economică, având o contribuţie la PIB de la 0,5% la 6%, în perioada 2003 - 2019.

"La discuţia de ieri (sâmbătă, 1 iunie 2019 - n. r.) privitoare la intenţia lui Ludovic Orban de a impozita sectorul IT, un proaspăt europarlamentar PNL spunea că nu ştie şi că nu e de acord (...) Mai mult, vor să renunţe şi la facilităţile din construcţii şi agricultură. Nu e drăguţ? Vă spuneam că vor continua... şi mai au... dar nu tot o dată. Oare PDL-PNL nu înţelege nimic din folosirea instrumentelor de politică economică în sprijinirea unor domenii strategice?... Se pare că nu. Pentru informarea dumnealor: 1. această măsură a fost introdusă de un guvern PSD; 2. sectorul IT este al patrulea pilon de creştere economică - Contribuţia la PIB a industriei de IT şi comunicaţii (IT&C, inclusiv comunicaţii) în perioada 2003 - 2019: de la 0,5% la aproape 6%. Referitor doar la industria IT, din 2013 până astăzi, dimensiunea pieţei s-a dublat, iar din 2003 a crescut de cinci ori (de la 1 miliard de euro la 5 miliarde de euro)", a menţionat ministrul.

De asemenea, preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, că susţine scutirea de impozit pe venitul IT-ştilor, aceasta fiind o măsură prin care tinerii în domeniu pot rămâne în ţară, aducând României beneficii extrafinanciare.

"Părerea mea despre scutirea de impozit pe venit în IT este, fără ezitare, în sensul susţinerii ei, pentru că, privind lucrurile multicriterial, ea este categoric benefică, aducând României beneficii mult mai mari, unele indirecte, altele extrafinanciare decât neîncasările directe cu titlul de impozit pe venit, conexe fiscalizării activităţii de IT. Ca profesor universitar în IT, cunosc potenţialul României în domeniu şi vă asigur că este uriaş. Noi trebuie să-l valorificăm aici, la noi acasă, aducând în România angajatori, iar fără facilităţi nu reuşim asta la maxim, şi nu disipându-l pe diverse meridiane, mai ales că e format din tineri", a afirmat, pentru AGERPRES, Robu.

El a menţionat că, în calitate de dascăl, îşi doreşte ca studenţii săi, IT-ştii de azi şi de mâine, să rămână acasă şi să producă prosperitate pentru ei şi pentru ţară.

Nicolae Robu a spus că liberalii şi preşedintele PNL, Ludovic Orban, sunt adepţii fiscalităţii reduse, dar în domeniul IT, personal, îşi doreşte scutirea de impozit, tocmai pentru a stopa plecarea tinerilor specializaţi în acest sector din ţară.