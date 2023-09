Ministrul Finanțelor acuză o gaură neagră la CNAS: Nu știm de ce crește bugetul anual/ Video

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a anunţat miercuri seara că au fost aprobate formalităţile necesare pentru achitarea datoriilor către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), menţionând că bugetul alocat anual CNAS este unul consistent, de 55 de miliarde de lei, care "creşte de la an la an", fără a se cunoaşte cauzele, informează Agerpres.

"Astăzi am aprobat formalităţile necesare pentru ca să fie achitate aceste datorii pe care le aveam în acest domeniu, la Casa de Asigurări de Sănătate. Am discutat cu dl. preşedinte al CNAS, i-am promis că astăzi aprobăm aceste documente şi dumnealui va continua formalităţile necesare pentru a putea să achităm aceste datorii. Sigur, pentru noi, bugetul pe care îl alocăm Casei de Asigurări de Sănătate este unul consistent, 55 de miliarde de lei la nivelul unui an, şi bugetul acesta creşte de la an la an. Încă nu ştim care sunt cauzele, probabil că şi creşterea preţului la utilităţi şi tot ce înseamnă costul medicamentelor. În plus, pentru Ministerul Sănătăţii, pentru reţeaua proprie de spitale mai avem încă 24 de miliarde de lei. Socotiţi şi dvs.: sunt peste 75 de miliarde de lei alocaţi pentru domeniul de sănătate", a declarat miercuri seara Marcel Boloş, într-un briefing de presă susţinut la Palatul Victoria.

Boloș nu știe de ce au întârziat banii



Întrebat de ce au întârziat aceste plăţi către CNAS, Boloş a răspuns că nu poate da detalii în această privinţă.



"Cert este că şi planul de măsuri pe care noi l-am tot discutat şi faptul că rectificarea bugetară a întârziat poate fi o explicaţie pentru situaţia aceasta pe care am avut-o, dar mă bucur că am găsit soluţia pentru a depăşi acest moment", a mai spus ministrul Finanţelor.