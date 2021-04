Șeful Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță teste de foc pentru economie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni la Antena 3, că urmează o serie de „examene” pe care Romania nu are voie sa le pice.

„Sa stiti ca am vesti bune si nu sunt evaluri facute de noi, ci sunt rapoarte publice. Raportul Bancii Mondiale arata o ajustare de la 3,5 la 4,3. Cumva Banca Mondiala isi reaseaza premisele de crestere pe datele pe care ne-am construit bugetul. Au fost multe discutii daca este credibil bugetul, iata ca si dupa raportul Eurostat cu crestere de 4,8 in semestrul IV, Romania este vazuta mai optimist. Avem in fata o serie de examene: evaluari ale agentiilor de rating, in aprilie si in toamna, precum si evaluarea Comisiei Europene pe procedura de deficit excesiv. Romania nu are voie sa nu treaca aceste evaluari”, a declarat ministrul.