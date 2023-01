Ministrul Finanțelor se opune compensării ratelor la bănci: 'Ar încuraja menținerea dobânzilor mari' (video)

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu (PSD), a respins joi, la Antena 3, ideea avansată de un coleg social-democrat din Parlament ca statul să plătească o parte din ratele datorate băncilor de către români, așa cum s-a oferit compensarea de 50 de bani/litru de carburant.

„Nu incurajez o astfele de abordare, va spun foarte sincer si ca economist si ca ministru de finante. Evident, politicienii pot avea opinii. Din ce motiv (nu incurajez) ? In momentul in care discutam, dobanzile intra in zona de stabilizare. In fara de IRCC care creste, va mai creste si in martie, dar exista o tendinta de scadere. De ce e foarte important? Semnalul este ca dobanzile se duc pe platou si incep sa scada. Daca aveai spatiul fiscal trebuia sa o faci (propunerea de compensare a ratelor) cand erau pe crestere, Daca vii cand dobanzile sunt pe tendinta de aplanare, nu vei face decat sa mentii dobanzi mari, pentru ca pe baza acelor subventii, bancile vor fi incurajate sa le mentina”, a explicat ministrul.

Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a propus recent ca statul să plătească o parte din rata românilor datori la bănci.

„Vrem să sprijinim populația privind această creștere alarmantă a ratelor la bănci", a declarat deputatul. El a susţinut că este aceeaşi situaţie ca reducerea cu 50 de bani de la pompă. „Așa cum s-au găsit soluții pentru cei 50 de lei la pompă pentru o o perioadă de timp, așa cred că se vor putea găsi soluții pentru a putea sprijini și ratele românilor", a mai declarat deputatul PSD.