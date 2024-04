Ministrul Finanțelor se plânge că în piețe e jale! A rămas uimit de cât de puține a cumpărat cu 500 de lei

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a fost la piață să facă niște cumpărături! Demnitar, demnitar, dar Boloș a rămas uimit, la fel ca toți românii când a văzut ce scump e să faci piața. Ministrul spune că a făcut doar cumpărături necesare pentru casă, însă a scos din buzunar suma deloc modestă de 500 de lei!

Cele mai scumpe sunt verdețurile și lactatele, spune Boloș

"Mă duc în piața agro-alimentară în Cluj-Napoca. Am cumpărat verdețuri și, mă rog, tot ce îmi trebuie pentru consum gospodăresc. Ultima dată, am dat 500 lei. Am cumpărat și pentru mama și pentru consumul meu individual. Verdețuri, carne, produse lactate și sunt prețuri foarte ridicate", a spus ministrul Finanţelor Marcel Boloş.

Marcel Boloș a explicat și cum stă treaba cu inflația

"Aici discutăm de trendul pe care îl are inflația, fiindcă am intrat în proces de deflație începând cu luna februarie. Este într-adevăr inflația, mă rog, ridicată la nivelul față de ceea ce există la nivelul prețurile Uniuni Europene. Din câte cunosc, Guvernul a adoptat măsuri de plafonare a acestor prețuri la produsele agroalimentare și din punctul acesta de vedere a avut măsuri prudente pentru ca să nu intrăm într-o spirală inflaționistă", a mai spus ministrul Finanţelor Marcel Boloş.