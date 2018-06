Ministrul Fondurilor Europene anunță investiții în justiție și dezvoltare locală: Au fost semnate proiecte de peste 130 milioane de euro

Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a anunțat, luni, la Guvern, că au fost semnate, recent, două proiecte în valoare de 83 milioane de euro, in domeniul dezvoltării locale, și 53 milioane de euro, in justiție, fără a preciza despre ce programe este vorba.

"După cum știți, Ministerul Fondurilor Europene are in gestiune si programe finantate prin mecanismul spatiului economic european si cel norvegian. Avem 7 programe in implementare, in valoare de 300 milioane euro, in cultura, educatie, cercetatre, IMM-uri, afaceri interne, justitie si dezvoltare locală. Ultimile două- devoltare locala, 83 milioane de euro si justitie, 53 milioane euro, au fost semnate vinerea care a trecut", a declarat Rovana Plumb.