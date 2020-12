Ministrul german de finanţe acuză AfD de minciună periculoasă şi apără votul pentru un împrumut de 180 miliarde de euro

Ministrul german de finanţe, Olaf Scholz, i-a etichetat marţi, în Bundestag, pe deputaţii de extremă dreapta din AfD (Alternativa pentru Germania) drept mincinoşi pentru că minimalizează riscurile pentru sănătate ale pandemiei, şi a apărat decizia de finanţare a măsurilor de redresare printr-un nou împrumut record, transmite Reuters.

O clauză din legea fundamentală a Germaniei restricţionează contractarea de noi credite prin limitarea deficitului bugetar federal la 0,35% din PIB, scrie agerpres.ro.

Bundestagul (camera legislativă inferioară) a suspendat marţi aplicarea acestei prevederi pentru anul 2021 spre a permite guvernului federal să împrumute până la 180 miliarde de euro. Deputaţii luaseră deja aceeaşi decizie pentru anul în curs, dând undă verde pentru împrumutarea a până la 218 miliarde de euro, un record postbelic.

Răspunzând criticilor formulate pe această temă de deputaţi ai AfD, care au spus că riscurile pentru sănătate ale coronavirusului au fost exagerate, Scholz a arătat că guvernul a primit note foarte bune din partea unor organizaţii internaţionale pentru răspunsul său la criză.

A nu face nimic nu era o opţiune, pentru că ar fi condus la costuri şi mai mari pentru ţară, a spus el.

'Cu programele pe care le-am lansat în acest an, am gestionat consecinţele economice şi sociale ale crizei mult mai bine decât anticipau mulţi', a declarat Olaf Scholz în Bundestag, subliniind că 'am ales această cale şi vom continua pe ea'.

El a avertizat că a minimaliza riscurile pentru sănătate ale pandemiei constituie o minciună periculoasă.

'Este o mare catastrofă ceea ce faceţi aici, pentru că le spuneţi cetăţenilor acestei ţări un lucru greşit', a afirmat Scholz, în aplauzele deputaţilor Partidului Social-Democrat (SPD), din care provine, şi ale conservatorilor cancelarului Angela Merkel.