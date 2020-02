Costel Alexe, după ce a primit aviz negativ de la parlamentari: 'NU au înțeles ce poate să facă un ministru în beneficiul lor'

Costel Alexe, propus pentru a doua oară în funcția de ministru al Mediului, a declarat, luni, după ce a primit aviz negativ de la parlamentari în urma audierii în comisiile de specialitate din Parlament, că aleșii „nu au înțeles că poate face un ministru în beneficiul lor”.

„Cred ca a fost un bun prilej, având în vedere cât a durat audierea, ca parlamentarii să afle ce hoas am găsit (la minister n.r.), si eu le-am prezentat ce am facut și voi face. Nu au înteles ce poate face un ministru in beneficiul lor”, a spus Costel Alexe.

Comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului au avizat negativ, luni, renominalizarea lui Costel Alexe pentru funcţia de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, în Guvernul Ludovic Orban II.

Astfel, membrii Comisiei pentru Mediu şi Echilibru Ecologic din Camera Deputaţilor, respectiv cei din Comisia pentru Mediu şi Comisia pentru Ape, Păduri, Pescuit şi Fond cinegetic din Senat s-au exprimat "împotrivă" cu 17 voturi, "pentru" cu 15 voturi, respectiv o abţinere în ceea ce priveşte validarea lui Alexe.

Luni, marţi şi miercuri, miniştrii propuşi pentru a face parte din Guvernul Orban II sunt audiaţi în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.

Potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru funcţia de ministru este audiat, în şedinţă comună, de comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru.

În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat.

Guvernul Orban I a fost demis, în data de 5 februarie, printr-o moţiune de cenzură depusă de PSD.