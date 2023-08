Ministrul Mediului, Mircea Fechet: Programul RABLA local nu necesită achiziționarea unui autoturism

Ministrul Mediului, Mircea Fechet a deschis conferința regională ”Reciclăm în România”, eveniment organizat la Constanța pentru a promova obiectivele de colectare separată a deșeurilor cu invitați din partea autorităților locale, inclusiv primarul Municipiului Constanța.

”Constănțenii trebuie să știe că autoritățile de mediu au investit 15 milioane de lei pentru a scoate din uz mașinile vechi de peste 15 ani. Trebuie doar să intre pe site-ul AFM pentru a depune dosarul. Nu trebuie să achiziționeze un autovehicul nou, doar să-l scoată din uz pe cel vechi și pot primi, foarte rapid, bonificația de 3.000 de lei”, a precizat ministrul.

Primarul Vergil Chițac a declarat că pentru a atinge obiectivele de mediu, ”trebuie să lucrăm pe trei paliere, primăria, salubrizatorul și cetățenii, în special din zona condominiilor. Primăria trebuie să ofere infrastructura. Am intrat în programele de finanțare de la ministerul Mediului. Instalăm 275 de insule ecologice dintr-un necesar de cca. 400. Am aplicat de asemenea pentru centrele de colectare cu aport voluntar. Am găsit spațiile necesare și obiectivele au devenit finanțabile”.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet: „Se văd foarte multe lucruri concrete în Constanța și sunt convins că, pe măsură ce toate investițiile vor ajunge la maturizare sau finalitate, acest lucru va însemna un confort mult mai mare pentru cetățenii din Constanța”.

Conferința regională „Reciclăm în România” este a patra dintr-o serie de opt programate pentru a acoperi toate regiunile țării cu mesajul „unele lucruri trebuie separate, la fel și deșeurile”. Conferințele se desfășoară concomitent cu o campanie națională integrată de informare asupra necesității colectării separate, prezentă în mediile on-line, TV, Radio și print.