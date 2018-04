Ministrul Muncii, anunţ ŞOCANT în scandalul salariilor: 'Bugetul de stat NU ÎŞI PERMITE aceste creşteri...'

Ministrul Muncii intervine în scandalul iscat pe tema salariilor cu o reacţie neaşteptată. "Toată lumea se compară cu medicii şi vrea să-i crească salariul direct pe grila din 2022, însă bugetul de stat nu permite aceste creşteri, susţine Olguţa Vasilescu. Ministrul nu se lasă impresionată nici de ameninţările cu proteste de amploare şi spune că "pot să fie 7000 de greve" pentru că banii disponibili pentru creşteri sunt aceiaşi.

"Toată lumea se compară cu medicii acum. Toată lumea vrea să crească la nivelul de salarizare al medicilor. Toată lumea vrea să crească direct pe grila din 2022. Bugetul de stat nu îşi permite aceste creşteri. Dacă ne permiteam aceste creşteri, puneam de la început, nu mai era nicio creştere etapizată. Puneam la toţi cât apare în căsuţa din 2022 şi era reglat, era perfect echilibrat sistemul. Dar este o lege a creşterilor salariale. Anul trecut am avut 22% creşteri în sistemul bugetar, pe medie. Anul acesta, fiind acest transfer al contribuţiilor, este cel mai greu an din punct de vedere al legii salarizării. Dar creşterile vor fi în perioada următoare.

Bugetul de stat îşi permite să crească cu aproximativ 12 miliarde anual. Nu mai mult. Pot să fie 7.000 de greve. Este acelaşi lucru. Nu sunt bani mai mulţi. Singura excepţie pe care am făcut-o a fost pentru medici şi asistente direct în grila din 2022. Şi am mai făcut o excepţie pentru personalul didactic, care are de la 1 martie o creştere de 20%", a explicat Olguţa Vasilescu pentru televiziunea publică.