Ministrul Muncii: Din 1 aprilie angajatorii pot depune la AJOFM documentele pentru șomaj tehnic / VIDEO

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat marti intr-o conferinta de presa ca incepand de maine firmele, PFA-urile si alti angajati pot depune documentele pentru somajul tehnic.

„Ordonantele 30 si 32 au intrat in vigoare. Din 1 aprilie activitatea tuturor celor care solicita sprijin pentru somaj tehnic va fi in atentia AJOFM-urilor si AJPIS-urilor. Prin cele doua ordonante, Guvernul vine cu sprijin pentru acoperirea salariilor in cuantum de maxim 75% pentru toti angajatii cu contracte de munca afectate de situatia de criza. In agala masura, vein in sprijinul celor care desfasoara activitati prin alte forme contractuale.

AJOFM-urile din judetul in care angajatorul are sediul social vor primi prin mijloace electronice, incepand de maine, astfel incat sa se inchida luna martie, solicitarile pentru primirea fondurilor in vederea acoperirii cheltuielilor pentru personalul avand contract individual de munca pe care i-au inregistrat in REVISAL ca intrand in somaj tehnic”, a declarat ministrul

Ce trebuie sa depuna la AJOFM, prin mijloace electronice, un asemenea angajator care are angajati deja inscrisi in REVISAL ca trimisi in somaj tehnic:

O cerere

O declaratie pe propria raspundere

Lista angajatilor pentru care cere fondurile guveramentale

NU este nevoie de certificat de urgenta

Banii vor fi trimisi angajatorilor, din bugetul de stat, in cel mult 10 zile de la depunerea documentelor al AJPIS

Angajatorii trebuie sa vireze banii angajatilor in 3 zile de cand i-au primit de la stat

In ceea ce priveste PFA-uirilor, intreprinderile individuale, cluburile sportive si angajatii cu drepturi de autor, aceste categorii vor depune documentele pentru somaj tehnic nu la AJOFM-uri ci la AJPIS-uri, tot de la 1 aprilie, în format electronic:

O cerere

O declaratie pe propria raspundere

Banii vor fi trimisi de stat in cel mult 10 zile de la depunerea documentelor al AJPIS

„Nu se vor face controale in aceasta perioada, dorinta Guvernului Orban este ca fondurile sa ajunga cat mai repede la cei care au nevoie de ele (...) Nu inseamna ca nu va solicitam responsabilitate cu declaratia pe propria raspundere, daca este eronata inseamna fals in declaratii, sanctionata de legislatia in vigoare (...) Ulterior traversarii acestei perioade vor fi facute verificari prin sondaj”, a declarat ministrul.