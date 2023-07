Ministrul Muncii, primele declarații despre anchetele de la azilul groazei: 'Pedepsele trebuie să fie maxime' / De mâine încep controalele în țară

Ministrul Muncii Marius Budăi a făcut joi, la Antena3 CNN, primele declarații despre anchetele de la azilul groazei și despre mărturiile șocante ale medicilor. „Dacă se dovedesc a fi adevărate, atunci cu siguranță pedepsele trebuie să fie maxime”, a spus ministrul Muncii.

„De când au început aceste lucruri, ieri și astăzi, am solicitat tuturor direcțiilor, am cerut toate controalele care s-au făcut, toate măsurile. Am pe birou toate aceste rapoarte. La cererea premierului, astăzi m-am întâlnit cu un colonel de la MAI, cu domnii de la ANPC, ANSVSA, Inspecția Muncii pentru ca în fiecare județ să facem acea comisie astfel încât de mâine să începem controalele peste tot. (...) Vreau să spun că aceste lucruri sunt, dacă se dovedesc a fi adevărate, că nu sunt eu procuror, atunci cu siguranță pedepsele trebuie să fie maxime și voi propune o politică pentru controlul și asigurarea calității serviciilor sociale printr-un mecanism independent”, a spus Marius Budăi.