Ministrul Muncii răspunde Comisiei Europene, în spinoasa problemă a modificării PNRR

Ministrul Muncii, Marius Budăi, susține că a luat act de poziția Comisiei Europene, dar el în continuare își dorește optimizarea PNRR, la capitolul pensii și se vor face pregătiri în acest sens, iar când va fi gata documentația, atunci va merge la Bruxelles pentru discuții cu oficialii europeni.

„Nu există plan A sau B. Deplasarea de săptămâna aceasta nu are nicio legatura cu renegocierea, ci este o deplasare la președinția Franței a Uniunii Europene.

Problema este sensibilă, mai ales pentru seniorii noștri. Deci, deplasarea de săptămâna aceasta nu este pentru PNRR. Guvernul e determinat să implementeze PNRR. Nu ne dorim să punem în pericol acest program. Ce am vorbim până acum nu am vorbit de o renegociere în totalitate a PNRR, ci de o reașezare pe cadrul legal. Din punct de vedere al dialogului social nu s-a făcut în cadrul legal. Nu s-a făcut o discuție cu toți actorii sociali. Noi voiam rediscutarea pe pensii și cei 9,4% din PIB, nu o renegociere totală a programului. Este posibilă renegocierea in totalitate numai în caz de dezastre naturale.

Ne dorim să demonstrăm Comisiei Europene că suntem în stare și că vrem să respectăm PNRR, iar când vom considera că momentul este optim, atunci vom merge la discuții. A apărut această necesitate publică să spun că avem un alt jalon, cel al rezolvării inechităților, cuprins tot în PNRR. Dar aceasta nu se poate face cu cele 9,4 procente din PIB. Ne încadrăm în acest procent doar dacă nu creștem nimic. Nu putem rămânem aici, creșterile nu vor putea fi unele care să apere puterea de cumpărare a seniorilor noștri. Pensiile sunt mici. În ianuarie am avut o majorare a indemnizației sociale cu 25% și a punctului de pensie cu 10%. Marcel Ciolacu a solicitat de la guvern soluții astfel încât să fie majorate pensiile și salariile, și cred că se va găsi o modalitate. Lucrăm în minister la trei scenarii. Dar noi nu vrem, ca și coaliție, să le dăm seniorilor speranțe pe care nu le putem îndeplini. Nu mă pot uita în ochii niciunui bunic și să-i spun câ îi voi majora pensia, dar să știu că nu o fac”, a declarat ministrul Budăi, informează Bugetul.