Ministrul Nelu Tătaru AVERTIZEAZĂ - După 15 mai nu trebuie slăbită grija faţă de infectare, nu se se circulă complet liber şi igiena trebuie respectată

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a vorbit, luni seară, la TVR 1, despre cum ar trebui să vadă românii perioada până la 15 mai dar şi următoarele duouă săptămâni de dupa data de relaxare a unor măsuri restrictive.

Concret, Tătaru a insistat că deşi în 15 mai se vor relaxa unele dintre măsuri asta nu echivalează cu o relaxare generală şi că românii ar trebui să fie şi mai prudenţi existând mereu riscul unei reveniri furtunoase a răspândirii coronavirusului.

Pentru perioada de după 15 mai Tătaru a explicat că statul prin ministerul de resort s-a ocupat pentru crearea unui stoc general în mediu public privat de aproaximativ 100 de milioane de măşti.

"S-a ajuns la cifra de 100 de milioane de măşti ce vor fi distribuite oriunde este nevoie. După 15 mai vom vede într-o perioadă de două săptămâni daca cres csau urca din nou numărul de cazuri.

Vor fi distribuite celor aflaţi în nevoie dar ele se vor găsi şi pe piaţa liberă. Am estimat această sumă ca un necesar. Aceste măsşti se vor găsi de cumpărat şi în magazine dar şi în farmacii.

Vom fi dependenţi şi de import. Nu putem asigura independent acest plafon. Nu preconizăm un cost mai crescut decât îl avem acum la măşti. Da. În jur de doi lei pentru o mască", spune demnitarul.

După 15 mai

"Data de 14 este ultima dată în care suntm în stare de urgenţă în baza decretului prezidențial. Acum suntem pe panta ascendentă spre platou. Poloni Romania, Anglia şi Suedia sunt ţările aflate în curs de stabilizare. Avem un număr constant de cazuri.

Sper ca spre sfârşitul acestei săptămâni să primim evaluarea clară a evoluţiei cazurilor având în vedere şi perioada de 1, 2, 3 mai. Au fost zile fără excese. Am putut observa o respectare corectă a regulilor de distanţare socială şi voluntară.

Persistă riscul unei retransmiteri. În măsura în care nu apar focare noi, nu apar cazuri grave în TI, putem calcula noi măsuri de relaxare în etapa 2. Cea de+a doua etapă de relaxare va fi cu certitudine atunci când vom știi cu claritate şi totul ne arată că nu sunt cazuri noi și riscul revenirii răspândirii.

Nu va dispărea deodată. Vor exista cazuri de internare, de descoperire de persoane infectate. Nu la aceeași intensitate, dar vor mai fi.

Discutiile avute cu Ministerul transporturilor a rezultat ca nu avem școli sau multe alte afaceri în curs deci nici afluxul de calatori nu va fi unul major. Se vor face fluxuri de intrări si de ieșiri de la metrou", explică ministrul Sănătăţii.

Noi contam mult pe spiritul civic.

"Daca o data cu libertatea de miscare individuala, vedem ca nu avem focare in aceste locuri putem sa ne gandim la extinderea relaxării si in alte zone. Deschidem muzeele, care sunt spatii inchise pentru ca acolo se poate controla fluxul. In aer liber nu se poate. De aceea parcurile sunt inchise.

Nu se va putea merge la munte sau la mare in regim de agrement. Sunt acele iesiri cu scop precis. Nu putem pleca în cele două săptămâni de după 15 mai", a mai spus Nelu Tătaru.