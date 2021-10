Ministrul propus al Energiei în corzi. Cristina Prună a avut mari dificultăți în a exprima importanța CE Oltenia în Sistemul Energetic Național

Ministrul propus al Energiei în Cabinetul Cioloș, deputatul Cristina Prună, a avut mari probleme în a exprima importanța Complexului Energetic Oltenia în Sistemul Energetic Național. Nu a stat mai bine nici în ce privește investiția în Termocentrala pe gaz de la Iernut, investiție care trenează de mulți ani.

Deputatul PSD Radu Pop a întrebat-o pe Cristina Prună, în cadrul audierii în cadrul comisiilor parlamentare de specialitate reunite, ce gânduri are cu investiția de la Iernut și de asemenea dacă are cunoștință la ce preț produce Complexul Energetic Oltenia un Megawat și cât asigură acest complex din capacitatea energetică a României.

Ministrul propus a bâlbîit-o la ambele întrebări și a avut nevoie de ajutor de la colegi pentru a spune prețul la care produce CE Oltenia și cu cât contribuie la Sistemul Energetic Național:

Radu Popa, deputat PSD de Dâmbovița: Vreau să vă întreb despre Iernut doamna candidat pentru că am observat că ați așezat Iernutul între proiectele pe termen lung. Însă tot dumneavoastră acum două zile ați criticat faptul că predecesorii au abandonat acest proiect important și că nu l-au finalizat. Eu vreau să vă întreb – e un proiect pe termen lung sau pe termen scurt?

A doua întrebare. Colegii dumneavoastră ieri în comisie la Senat au votat schema de compensare, plafonare și supraimpozitare. Supraimpozitarea ați prins-o la 450 lei /Mgw. Ați vrea să vă întreb dacă știți la ce preț produce CE Oltenia și cât asigură din capacitatea energetică a României.

Cristina Prună, ministrul propus al Energiei: În ce privește Iernutul dacă vă uitați în Programul de Guvernare scrie acolo priorități pe termen mediu și lung. Cred că un termen de 1 an de zile pentru finalizarea acestei investiții sau până la un an de zile înseamnă mai degrabă un termen mediu.

În ceea ce privește schema de compensare care a fost votată ieri în Senatul României

Radu Popa: Eu am întrebat la ce preț produce CE Oltenia și cât asigură din capacitatea energetică a României

Cristina Prună: ... ăăă eu vă spuneam de o impozitare aaaa... îmmm ...

Radu Popa – 150 de lei Mgw

Cristina Prună... ăăăă da. Exact

(Intervine președintele de ședință – Vă răg să nu o întrerupeți pe doamna ministru)

Cristina Prună: Din punctul meu de vedere este periculoasă această sumă și va avea ca efect... Nu există o evaluare și o analiză pe cifre în ce privește acest nivel de impozitare și temerea mea e că asta va pune pe butuci CO

Radu Popa – Vă rog să îmi răspundeți cât produce CO?

Cristina Prună - Eu vă spuneam că îngrijorarea mea este că acest nivel de impozitare ar putea să aibă un efect asupra Complexului Energetic Olteania pentru că dacă CO produce undeva în jurul sumei de 400 lei Mgw îi va crea probleme. Ori noi nu ne permitem în momentul de față să punem pe butuci CO pentru că are un aport important în sistemul energetic național...

Radu Popa – cât?

Cristina Prună – între 15 și 20 la sută... ori asta dacă se întâmplă putem să punem lacătul și pe Complexul Energetic Muntenia, Vorbim de 12 mii de oameni care încă lucrează acolo, oameni cu competențe în sistemul energetic și pe care nu-i putem trimite acasă.