Ministrul Sănătăţii, anunţ pentru perioada de după 15 mai: Pentru ce motive se va putea ieşi din localitate

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat marţi seara, la Antena 3, că ieșirea din localitate se va face pe baza declarație pe proprie răspundere, chiar dacă au existat şi alte variante luate în calcul.

"Au existat discuții ca ieșirea din localitate să se facă pe o responsabilizare a celui care pleacă, o declarație verbală, întrebându-se la ieșirea din localitate și la intrarea în cealaltă localitate. S-a luat totuși decizia să se facă până la urmă pe baza declarației pe proprie răspundere, declarația scrisă. S-a considerat că atunci când scrii te gândești de 7 ori înainte", a spus Nelu Tătaru.

Potrivit ministrului, se va putea ieşi din localitate "să-ţi vizitezi o rudă bolnavă, să mergi cu un copil la doctor, să ieşi chiar şi într-un sport individual, să mergi la pescuit, să vizitezi o proprietate pe care o ai în altă localitate".

Întrebat dacă se poate merge la mare, Nelu Tătaru a răspuns: "Dacă ai o proprietate la mare, da." Acesta a mai precizat că plajele nu vor fi deschise deocamdată. "Plajele nu au fost închise niciodată, dar nu ai terase, nu ai nimic", a explicat ministrul. Nici deplasările la munte nu vor fi posibile decât pentru cei care au proprietăţi sau rude în astfel de zone.

"Noi am ajuns la o primă etapă de relaxare. Am îbţeles că este o robdare la limită, că este un trend descendent al acestei curbe şi am înţeles că lumea a trecut printr-un moment care trebuie gestionat foarte foarte bine. Este un prim moment pe care eu îl consider mai important decât gestionarea sărbătorilor pascale sau a weekend-ului de 1 mai. Este un moment în care, lăsând libertatea de a ieşi în localitate, lăsând libertatea sporturilor individuale, lăsând libertatea de a merge la un salon de îngrijire corporală, lăsând libertatea de a merge la un stomatolog, conştientizând anumite măsuri, suntem într-o primă etapă de reintrare în mormal. Reintrarea în normal după o primă etapă de relaxare se va face cu o monitorizare de 14 zile în care putem evidenţia o reîncepere a apariţiei de cazuri noi sau nu. După această perioadă, dacă o gestionăm bine, urmează alte măsuri de relaxare. Pe parcursul verii putem tot la două săptămâni să adoptăm alte măsuri de relaxare. Avem ţări în Vest unde relaxarea a adus o creştere a numărului de cazuri noi", a mai declarat Nelu Tătaru.