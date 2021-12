Ministrul Sportului, campion paralimpic: 'Sunt bucuros că persoanele cu dizabilităţi încep să primească un rol important în viaţa de zi cu zi a românilor'

Ministrul Sportului, Eduard Novak, campion paralimpic la ciclism, a declarat, vineri, că este bucuros de faptul că persoanele cu dizabilităţi încep să primească un rol important în viaţa de zi cu zi a românilor, informează Agerpres.

Prezent la evenimentul "Învingător pe frontul de acasă", dedicat Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, desfăşurat la Complexul Sportiv Steaua, Novak a menţionat că încă de la primul său mandat ca ministru a dat posibilitatea copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi să folosească bazele sportive.

"Cred că sunt cel mai în măsură să simt într-adevăr adevărata valoare a acestui eveniment pentru că sunt şi sportiv, sunt şi ministru şi sunt şi persoană cu dizabilitate. În plus, tatăl meu a fost militar. Azi sărbătorim Ziua persoanelor cu dizabilităţi în toată ţara, dar nu a fost tot timpul aşa. Acum însă sunt foarte bucuros să văd că lucrurile s-au schimbat, ele stau foarte diferit şi mă simt şi mândru şi bucuros că persoanele cu dizabilităţi încep să primească un rol important în viaţă de zi cu zi a românilor. Eu ca ministru al Sportului, de când am preluat primul mandat, am dat posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi, copiilor în special, să acceseze bazele noastre sportive", a afirmat Novak.

"Persoanele cu dizabilităţi, după părerea mea, reprezintă o forţă, un exemplu pentru noi toţi cei care nu reuşim să conştientizăm cât de fragilă este viaţa noastră. Noi, persoanele valide, considerăm că suntem nemuritori şi că nu ni se poate întâmpla nimic şi nu ne gândim la cât de fragilă poate fi sănătatea noastră şi ce evenimente tragice se pot întâmpla", a adăugat el.

Ministrul a menţionat că având grijă de persoanele cu dizabilităţi România devine o ţară mai puternică: "Consider că noi cu cât vom avea mai multă grijă de persoanele cu dizabilităţi cu atât vom deveni o ţară mai puternică şi o comunitate mai puternică. Nu degeaba ţări mari precum Statele Unite ale Americii, China sau Australia au aceleaşi rezultate şi la Jocurile Paralimpice şi la Jocurile Olimpice. De altfel, începând cu Paris 2024 pentru prima dată Jocurile Olimpice şi Jocurile Paralimpice vor avea acelaşi logo".

Ministrul Sportului, Eduard Novak a participat, vineri, alături de premierul Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, Vasile Dîncu, membri INVICTUS România şi sportivi ai CSA Steaua la evenimentul "Învingători pe frontul de acasă", organizat de Asociaţia CONIL şi dedicat Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi.