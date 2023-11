Ministrul Transporturilor face marele anunț: când vom putea circula pe A0, în jurul Bucureștiului

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după vizita la lucrările pe Autostrada A0 Sud, că lotul 2 este aproape finalizat, sunt la 95% progres şi are toate asigurările din partea constructorului, ca pe lotul 3, partea care se duce până la DN4, la drumul spre Călăraşi, să se termine tot în acest an, informează News.ro.

Ministrul Transporturilor a declarat că împreună cu şeful CNAIR şi preşedintele CJ Ilfov, a vrut să vadă cum stau pe loturile 2 şi 3 ale obiectivului de investiţii Autostrada A0 Sud.

”Lotul doi este aproape finalizat, suntem la 95% progres, poate chiar mai bine. În schimb, mi-aş dori şi am toate asigurările din partea constructorului, ca pe lotul 3, partea care se duce până la DN4, la drumul spre Călăraşi, să se termine tot în acest an pentru a face o legătură de aici la DN4 şi să folosească inclusiv 7 kilometri în plus din lotul 3. Există şanse ca şi acei 7 kilometri din Lotul 3 să poată fi daţi în circulaţie anul acesta”, a spus ministrul.

El a precizat că şi-au propus ca undeva la jumătatea anului viitor, adică la sfârşit de iunie, lotul doi şi trei să fie finalizate.

”Am avut discuţii şi cu cei de pe lotul 3, compania grecească, eu sper ca în perioada următoate mobilizarea şi în ceea ce îi priveşte să fie mai bună astfel încât în mai, iunie 2024 să fie unul atins şi să dăm în circulaţie A0 Sud, toate cele trei”, a mai spus Grindeanu.

Lotul 3 nu este în întârziere

Despre lotul 3, ministrul a psus că termenul de finalizare pentru companie este 2024, şi deocamdată nu se află în întârziere.

”Pe mine mă interesează să păstreze ceea ce se scrie în contract şi anume ca pe acest lot 3 să se termine lucrările undeva la începutul verii anului viitor, astfel încât, aşa cum am spus, toată varianta sudică de la A 1 până la A2 să fie terminată şi să se meargă spre mare fără să se intre în Bucureşti folosind autostrada”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a anunţat că vineri o să meargă împreună cu colegii de la CNAIR să vadă lotul 2 de pe de pe Nord.

”Sunt aproximativ 20 km pe care eu cred că vom începe procedurile de recepţie undeva la începutul săptămânii viitoare, deci şi acolo vom da în circulaţie un lot important, care va face legătura deocamdată între DN1 şi A3 adică autostrada spre Ploieşti, urmând ca acea bucată care lipseşte, datorită unor greşeli din punctul meu de vedere făcute în trecut când s-au făcut lotizăriile, să reuşim cu cei care au în lucru deja lotul 3 să o terminăm undeva în viitor să putem să facem legătura şi de la A3 la DN 2. Asta este o lucrare de asemenea importantă”, a mai spus ministrul.

Întrebat când va fi finalizată toată autostrada, Grindeanu a spus: ”A0 Sud la jumătatea anului viitor, asta este un lucru cât se poate de clar. (..) Suntem în faza în care toate cele 4 loturi au contract, lotul 2 deja îl recepţionăm, pe celelalte se va intra în execuţie”, a subliniat Grindeanu.