Ministrul Transporturilor intervine în criza prețurilor la energie: 'Dacă nu găsim rapid o soluție intrăm într-un carusel care nu se mai oprește'

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirmă că, dacă România nu va găsi rapid soluţii în legătură cu tarifele foarte mari ale energiei şi gazului, va intra „într-un carusel” din care îi va fi greu să iasă, el arătând că numai pentru CFR factura la electricitate estimată pentru anul acesta va fi de peste trei ori mai mare faţă de anul trecut. „Până acum un an şi ceva aveam nişte preţuri decente şi normale la energie şi n-am auzit de vreun distribuitor care să intre în faliment”, spune Grindeanu.

„Dacă nu găsim rapid o soluţie – şi cei care se pricep trebuie să vină cu o soluţie care să stea în picioare - intrăm într-un carusel care nu se mai opreşte. La nivel de CFR, în anul 2021, facturile pe energie electrică au fost de aproximativ 90 de milioane de lei pe toată ţara. Ceea ce au prin contract şi previzionat pentru 2022 este de 283 de milioane, asta fără gaz. Toate aceste lucruri - am dat doar un exemplu – te duc într-un carusel pe care nu-l mai opreşti. Eu mai am o întrebare, sigur, ca profan, nu mă pricep la acest domeniu: până acum un an şi ceva aveam nişte preţuri decente şi normale la energie şi n-am auzit de vreun distribuitor care să intre în faliment, dintr-o dată avem preţuri de trei patru ori, aşa, care pare o chestiune care dintr-o dată s-a întâmplat ceva nu doar în România, în toată Europa, avem dintr-o dată nişte preţuri incredibil de mari. Dar până acuma, până acum un an un an, repet, sunt convins justificate economic şi până acum un an, de ce preţurile au putut fi într-o anumită zonă?”, a afirmat Sorin Grindeanu marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Călăraşi.