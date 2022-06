Ministrul Transporturilor, la SEECP: 'Am pledat pentru susţinerea proiectelor de infrastructură energetică şi asigurarea aprovizionării cu alimente'

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a evidenţiat în cadrul Summitului şefilor de stat şi de guvern din cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), desfăşurat vineri la Salonic, provocările cu care se confruntă întreaga regiune după pandemie, în contextul tensionat al războiului din Ucraina, dar şi perspectivele economice, energetice şi de conectivitate.

"Am subliniat importanţa cooperării în cadrul SEECP într-o arie extinsă de domenii şi am pledat pentru susţinerea proiectelor de infrastructură energetică, asigurarea aprovizionării cu alimente în contextul crizei internaţionale actuale, dezvoltarea durabilă şi stimularea mediului de afaceri în regiunea Europei de Sud-Est. Am atras atenţia că situaţia de securitate din regiunea Mării Negre reconfirmă importanţa centrală a cooperării regionale în formate consacrate, precum SEECP, în identificarea unor politici care să promoveze securitatea şi stabilitatea Europei de Sud-Est, potrivit Agerpres.ro.

Este evidentă importanţa întăririi coordonării regionale pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice şi pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în domeniul mediului", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a reafirmat în cadrul reuniunii "susţinerea constantă şi fermă a României pentru perspectivele europene şi euro-atlantice ale statelor din regiune", menţionând sprijinul ferm al pentru continuarea procesului de extindere a UE cu statele din Balcanii de Vest, "proces esenţial pentru stabilitatea şi securitatea Europei".

"Importanţa deschiderii, cât mai curând posibil, a negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord şi Albania a reprezentat un alt subiect pe care l-am abordat în cadrul Reuniunii. Am evidenţiat, totodată, sprijinul ferm al României pentru obiectivele legitime ale Republicii Moldova, Ucrainei şi Georgiei de aderare la Uniunea Europeană. Împreună cu ceilalţi participanţi am condamnat, din nou, agresiunea militară a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, dar şi preocuparea faţă de acţiunile Moscovei care periclitează reformele, subminează instituţiile democratice şi obstrucţionează parcursului european al partenerilor din regiunea Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est", a subliniat ministrul Transporturilor.

Potrivit sursei citate, un accent important a fost pus pe prezentarea măsurilor adoptate la nivel naţional şi european pentru gestionarea situaţiei refugiaţilor din Ucraina, precum şi pe importanţa acordării de asistenţă Ucrainei şi Republicii Moldova, inclusiv din perspectiva asigurării securităţii energetice a celor două state.

La finalul Summit-ului a fost adoptată Declaraţia Comună a Şefilor de State şi de Guverne din SEECP şi Raportul anual al Secretarului General al Consiliului Cooperării Regionale, a mai scris Grindeanu pe reţeaua de socializare.

Ministrul român al Transporturilor a avut cu acest prilej discuţii bilaterale cu Natalia Gavriliţa, prim-ministrul Republicii Moldova, şi cu Nikola Selakovic, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Serbia.

La Reuniune au mai participat preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi secretarul general al Consiliului Cooperării Regionale, Majlinda Bregu.