Ministrul Turismului a inspectat lucrările pentru 'Sania de vară' din Borsec

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a inspectat luni stadiul lucrărilor pentru “Sania de vară” din orașul Borsec, județul Harghita, proiect pentru care Ministerul Turismului a decontat prima tranșă de bani în valoare de 776.000 lei, potrivit unui comunicat de presă al ministerului. Trif a vizitat și șantierul de lucrări de la centrul balneoclimateric din Borsec, proiect finanțat tot prin Ministerul Turismului.

“ Am ținut neapărat să văd progresul acestui proiect finanțat de Ministerul Turismului și mă bucur că autoritățile locale de aici au demarat lucrările pentru sania de vară, mai ales că Ministerul Turismului a plătit deja contravaloarea primei tranșe. Așteptăm cea de-a doua factură pentru echipamentele necesare construirii acestei instalații. Așa cum am spus și când am semnat contractul, este important ca în regiunile montane să dezvoltăm obiective pentru ca aceste zone să fie atractive pentru turiști în orice zi a anului și astfel România va dobândi caracterul de destinație pentru 365 de zile”, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif,

Contractul de finanțare pentru “Sania de vară” din orașul Borsec a fost semnat în urmă cu trei luni, iar investiția se ridică la peste 5 milioane de lei, sumă pentru care Ministerul Turismului contribuie cu 90% din investiția de bază.

