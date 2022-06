Ministrul Turismului, la Mamaia după 10 ani. Cum i se pare stațiunea

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin Daniel Cadariu, susţine că staţiunea Mamaia arată bine “din maşină”, că i se pare curată, organizată şi neaglomerată în această perioadă din an.

Constantin Daniel Cadariu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută în Mamaia cum i se pare staţiunea.

“După zece ani de când nu am mai fost prin staţiune, mult schimbată. E drept că am parcurs doar artera principală, am venit doar cu maşina, nu am avut timp. Probabil după această întâlnire vom face şi o deplasare per pedes. Mi se pare că arată în regulă, din maşină, mi se pare organizată, mi se pare curată. Evident, pentru perioada asta a anului, neaglomerată, ca să spun aşa, deci sunt mulţumit până în momentul de faţă. Vom vedea ce vom vedea şi în momentul în care vom face deplasarea şi pe faleză”, a declarat Cadariu.