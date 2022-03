Ministrul ucrainean de Externe: 'Compania aeriană israeliană face bani înmuiați în sânge ucrainean!' / reacția companiei

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, acuză compania aeriană israeliană El Al că a profitat de banii rusești, înmuiați în „sânge ucrainean”.

„În timp ce lumea sancționează Rusia pentru atrocitățile barbare din Ucraina, unii preferă să facă bani înmuiați în sânge ucrainean. Aici este EL AL ISRAEL acceptând plăți în sistemul bancar rus „Mir” conceput pentru a evita sancțiunile. Imoral și o lovitură pentru relațiile ucrainene-israeliene”, a spus Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de Externe, pe pagina sa de Twitter.

Compania la care face referire ministrul ucrainean de Externe a oferit un punct de vedere după declarațiile oficialului.

„EL AL a blocat utilizarea cardului de credit Mir din 28 februarie. Odată cu închiderea spațiului aerian ucrainean, EL AL a zburat cu sute de tone de echipamente umanitare și medicale pentru Ucraina și a evacuat orfani și refugiați pentru a-i aduce în siguranță în Israel”, au spus reprezentanții companiei, pe pagina lor de Twitter.

