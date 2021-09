Ministrul Virgil Popescu pledează pentru energia nucleară: 'Procesul de decarbonare nu se poate fără energie nucleară'

Energie înseamnă securitate, iar procesul de decarbonare nu se poate fără energie nucleară, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Virgil Popescu, după reuniunea ministerială a Parteneriatului Transatlantic pentru Cooperare în domeniul Energiei şi Climei (P-TECC), desfăşurată în Polonia, la Varşovia, informează Agerpres.

"Am transmis că energie înseamnă securitate, iar procesul de decarbonare nu se poate fără energie nucleară. Totodată, în cadrul întâlnirii cu partenerii noştri din SUA am discutat despre cooperarea în domeniul energiei în contextul aniversării a 10 ani de la încheierea parteneriatului Strategic dintre România şi SUA şi al Acordului România-SUA pentru cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă. Aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună cu partenerii noştri din SUA pentru a ne promova securitatea energetică şi climatică, pentru a dezvolta proiecte pentru cooperare în domeniul nuclear, dar şi pentru dezvoltarea industriei de metale rare în România. Am avut discuţii fructuoase şi cu colegii mei din Polonia, Serbia şi Ucraina în ceea ce priveşte dezvoltarea unor proiecte comune de investiţii pentru întărirea securităţii energetice", a spus Popescu.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Energiei, transmis joi AGERPRES, oficialul român a pledat pentru adoptarea unei viziuni strategice privind dezvoltarea sistemului nostru energetic care sa fie centrată pe atenuarea schimbărilor climatice şi pe asigurarea unei tranziţii juste şi echitabile.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat joi, la reuniunea ministerială a Parteneriatului Transatlantic pentru Cooperare în domeniul energiei şi climei (P-TECC), care s-a desfăşurat la Varşovia, Polonia.

Evenimentul, organizat sub patronajul secretarului SUA al Energiei, Jennifer Granholm, şi al ministrului pentru Climă şi Mediu al Poloniei, Michal Kurtyka, a reunit reprezentanţi de nivel înalt din partea Comisiei Europene şi statelor participante la P-TECC.

În marja reuniunii, ministrul român al Energiei a avut întrevederi atât cu Jennifer Granholm şi cu reprezentantul special al Poloniei pentru infrastructura energetică strategică, Piotr Naimski, cât şi cu viceprim-ministrul şi ministrul pentru Minerit şi Energie al Serbiei, Zorana Mihajlovic, şi cu ministrul energiei al Ucrainei, German Galushchenko.