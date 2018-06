MINUTELE sentințelor în dosarele Alinei Bica

Judecătorii au decis, marți, achitarea Alinei Bica în dosarul în care era judecată alături de Horia Simu și de Șerban Pop. Pe de altă parte, omul de afaceri Horia Simu a fost condamnat la 4 ani de închisoare, iar fostul șef al ANAF la 5 ani de detenție.

Într-o altă cauză, Alina Bica a fost condamnată pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender, iar fostul ministru Adriean Videanu a fost achitat.

În ambele cazuri, decizia a fost definitivă.

Redăm integral minutele sentințelor:

I. Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie şi de apelanta intimata inculpată Bica Alina Mihaela împotriva sentin?ei penale nr.42 din data de 26 ianuarie 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Sec?ia penală, în dosarul nr.3503/1/2015. Desfiinţează sentinţa penală apelată în ceea ce o priveşte pe această inculpată, reţine cauza spre rejudecare şi în fond: Înlătură din dispozitivul sentinţei apelate dispoziţia de schimbare a încadrării juridice în ceea ce o priveşte pe această inculpată din infracţiunea de luare de mită prevăzută de art. 289 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 7 lit. b din Legea nr.78/2000 şi participaţie improprie sub forma determinării cu intenţie la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art.52 alin.3 raportat la art.132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea dispoziţiilor art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunea de favorizarea făptuitorului prevăzută de art.269 alin.1 Cod penal. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit. c Cod penal achită inculpata Bica Alina Mihaela pentru infracţiunea de luare de mită prevăzută de art. 289 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 7 lit. b din Legea nr.78/2000, întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit. b teza I Cod penal achită inculpata Bica Alina Mihaela pentru infracţiunea de participaţie improprie sub forma determinării cu intenţie la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art.52 alin.3 raportat la art.132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. Constată că inculpata Bica Alina Mihaela a fost reţinută, arestată preventiv şi arestată la domiciliu, începând cu data de 01 septembrie 2015 până la data de 24 noiembrie 2015, inclusiv. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu contravin prezentei hotărâri. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului.

II. Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpa?ii Simu Horia ?i Pop Şerban împotriva sentin?ei penale nr.42 din data de 26 ianuarie 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Sec?ia penală, în dosarul nr.3503/1/2015. Obligă inculpaţii Simu Horia ?i Pop Şerban la plata sumei de câte 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.275 alin. (6) Cod procedură penală onorariile cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu până la prezentarea apărătorilor ale?i pentru apelan?ii intima?i inculpa?i, în sumă de câte 90 lei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 26 iunie 2018.

Dosar 2067 1 2017- d.p.117/Cu majoritate, Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Natională Anticoruptie si de inculpata Bica Alina Mihaela împotriva sentintei penale nr.1057 din data de 29 noiembrie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală, în dosarul nr.2471/1/2015, privind şi pe intimatul inculpat Videanu Adriean. În baza art.275 alin. (2) Cod procedură penală obligă apelanta intimată inculpată Bica Alina Mihaela la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Natională Anticoruptie rămân în sarcina statului. În baza art.275 alin. (6) Cod procedură penală onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu până la prezentarea apărătorului ales pentru apelanta intimată inculpată Bica Alina Mihaela în sumă de 90 lei, rămâne în sarcina statului. În baza art.275 alin. (6) Cod procedură penală onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu până la prezentarea apărătorilor alesi pentru intimatul inculpat Videanu Adriean, în sumă de 45 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 26 iunie 2018. Cu opinie separată, doar în sensul admiterii apelului declarat de inculpata Bica Alina Mihaela împotriva sentintei penale nr.1057 din data de 29 noiembrie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală, a desfiinţării în parte a sentinţei penale şi a achitării inculpatei, în temeiul art. 396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin.1 lit.b teza a I-a din Codul de procedură penală şi pentru infracţiunea de favorizare a făptuitorului prevăzută de art. 269 alin. 1 Cod penal, cu mentinerea celorlalte dispoziţii care nu sunt contrare.