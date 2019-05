Miracolul de Anfield - Presa britancă este la picioarele lui Liverpool

Presa britanică a salutat, la unison, performanţa reuşită de echipa FC Liverpool, care s-a impus cu scorul de 4-0 în faţa formaţiei spaniole FC Barcelona şi să se califice în finala Ligii Campionilor, după ce fusese învinsă la scor de forfait (0-3) în meciul tur potrivit Agerpres.

"Miracolul de pe Anfield", a fost titlul ales de mai multe publicaţii, între care Daily Mail şi The Independent, pentru a descrie succesul elevilor antrenorului Juergen Klopp în faţa unor vedete precum Lionel Messi, Gerard Pique sau Luis Suarez, în timp ce Daily Express consideră că acesta este "cel mai mare comeback reuşit vreodată" de o echipă de fotbal."The Guardian" evocă la rândul său performanţa "fantastică, din afara acestei lumi" a elevilor lui Klopp, în timp ce Liverpool Echo crede că gruparea de pe Anfield a reuşit să îndeplinească "un vis imposibil" prin această calificare spectaculoasă în finala Champions League, pentru al doilea an consecutiv.În schimb, presa spaniolă i-a luat la ţintă pe Messi şi colegii săi după eliminarea Barcelonei. "O ruşine", titrează El Mundo Deportivo, care consideră că cel de-al patrulea gol al englezilor a venit după "o acţiune ridicolă la un corner" şi este "epitaful unei echipe care a reeditat eliminarea de la Roma"."Vârful istoric al ridicolului", titrează la rândul său celălalt cotidian sportiv catalan, Sport, menţionând că "Barca a scris cea mai sumbră pagină a sa prin eliminarea din Liga Campionilor într-o manieră impardonabilă".Ziarele madrilene se arată, în mod surprinzător, mai puţin virulente decât cele din Barcelona. "Lovitură de trăsnet pe Anfield", titrează AS, în timp ce Marca evocă "Un eşec istoric", făcând totodată un inventar al şanselor ratate de catalani, consideraţi principalii favoriţi la câştigarea trofeului Champions League înaintea returului cu Liverpool.