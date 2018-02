Vedeta Antena 3 Mircea Badea îi critică dur pe jurnaliștii care au bruiat prezetarea raportului de către ministrul Justiției, Tudorel Toader. Badea susține că aceștia au avut un comportament odios și îi critică în termeni extrem de duri.

”Descreieratii mitomanei au avut un comportament odios, specific javrelor! Nu am vazut asa ceva in viata mea. Javrele securiste au bruiat cu agresivitate prezentarea unui raport oficial. La ce s-a ajuns in tara asta!!!!!”, susține Mircea Badea.