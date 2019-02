Mircea Badea, DEZLĂNȚUIT la adresa Laurei Codruța Kovesi: 'Nu m-a întrebat nimeni. Pe mine nu mă reprezintă'

Atac lansat de realizatorul TV Mirea Badea la adresa fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, candidată la funcția de șef al Parchetului European, înainte ca aceasta să fie audiată în Comisia LIBE.

”Multă lume se întreabă de ce nu o susține nimeni pe Kovesi. Eu nu am înțeles ce înseamnă să o susținem. Adică ce să fac exact? Nu am înțeles cum să fac. Pe mine nu mă reprezintă Codruța. De aceea nu are sens chestiunea cu "reprezentantul nostru, Kovesi. Măcar la Eurovision, publicul are șansa să voteze. Apoi vine un juriu de șmecheri și zice: ia uite ce a votat publicul! Ha-ha. Rămâne cum vrem noi. Și la Eurovision este un fel de stat paralel.

Au venit niște băieți care au zis: ne doare undeva cum a votat lumea. Rămâne cum am stabilit noi. Dar măcar a votat lumea. Nu s-a ținut cont, dar măcar s-a votat. La Kovesi e altceva. Nu m-a întrebat nimeni dacă vreau ca Laura Codruța Kovesi să fie la Parchetul European”, a spus Mircea Badea la Antena 3.