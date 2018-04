Mircea Cosma RUPE TĂCEREA, după ce magistraţii au decis REJUDECAREA cauzei: 'Dosarul meu este plecat pe o ILEGALITATE...'

Destul de discret şi de absent în spaţiul public de la declanşarea scandalului privind înregistrările prezentate de fiul său, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova rupe tăcerea. Într-o intervenţie în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV , Mircea Cosma a susţinut că dosarul său este unul ilegal.

"Dosarul meu este plecat pe o ilegalitate. Eram membru cu dreputuri depline al Comitetului Regiunilor de la Bruxelles si, conform protocolului 7, nu puteam fi retinut atat timp cat eram in slujba Comitetului. Pe 14 februarie, i-am dat lui Onea Lucian, procuror sef de sectie la DNA Ploiesti, biletele de avion care mi le-a retinut. 'Domnule, nu mai pleci, avem treaba cu dumneata!' Eu ramanand mirat ca un om cu 200.000 de voturi aflat in sluja Comitetului, avand imunitate conform legii acelui consiliu, nu poate fi retinut sub nicio forma pe teritoriul statelor UE decat daca acomite un flagrant, m-am pomenit in 2 ore si jumatate din inculpat, arestat si trimis la haules Campina", a declarat Mircea Cosma.