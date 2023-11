Mircea Geoană a vizitat ICI Bucuresti

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a vizitat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București.

„La NATO conduc boardul de inovare, care cuprinde structurile militare, intelligence, partea politică și partea civilă, unde lucrăm cu industrii de la AI la Quantum și biotehnologii, la partea de spațiu, de cyber, tot ce înseamnă tehnologii cu dublă întrebuințare. Cred că având aici un grup de oameni de excepție și cu multă experiență, aș vrea să facem echipă și mă ajutați să facem din România – „innovation nation”. Este un domeniu care poate fi unit cu diaspora românească. Avem nevoie de toți românii, toate româncele, indiferent unde s-ar afla, din Sydney până în Boston, din Frankfurt până la ICI, suntem o singură echipă și trebuie să ne punem cu toții la treabă.” a susținut domnul Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO.

În contextul vizitei, directorul general al ICI București i-a adresat domnului Mircea Geoană mulțumiri pentru participarea la primele două ediții a International Conference on Cyber Diplomacy, desfășurate în 2022 și 2023, extinzând invitația pentru următoarea ediție de anul viitor, care va avea loc în aceeași săptămână cu a opta ediție a Critical Infrastructure Protection Forum. Totodată, domnul Adrian-Victor Vevera a descris atât proiectele de cercetare aflate în derulare, cât și viitoarele direcții de dezvoltare.

„Am încercat să ne axăm pe zonele care sunt mai aproape de viața de zi cu zi. Am păstrat zona de inovare și cercetare fundamentală, având în continuare laboratoarele și departamentele care lucrează în această arie. Însă, totodată, ne-am orientat către zona de noi tehnologii, zona de blockchain, folosirea acestuia ca parte de criptare în comunicații. Avem proiecte în zona de NFT-uri pe care am dezvoltat-o și la nivel instituțional, având în dezvoltare NFT-uri cu utility. Mai mult decât atât, am aplicat cu succes pentru finanțare atât la nivel european, NATO, cât și internațional, dovadă a faptului că proiectele pe care le dezvoltăm au un impact pozitiv asupra societății, livrând rezultate durabile” a declarat directorul ICI București.

Această vizită demonstrează angajamentul pentru promovarea cercetării și inovației și subliniază importanța colaborării strânse dintre instituții. ICI București își continuă misiunea de a susține excelența în cercetare și inovare, pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere în România și pentru o mai bună integrare în spațiul european și internațional de cercetare.