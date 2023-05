Mircea Geoană: 'Un succes rapid al contraofensivei ucrainene ar precipita o soluție de pace'

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat joi, la Antena 3, că scopul contraofensivei ucrainene este de a forta o soluție de pace cu Rusia.

„Urmatoarele luni vor fi nu decisive, dar determinante. Este decizia conducerii Ucrainei cand, in ce mod si in cel loc va declansa contraofensiva. Interesul nostru, inclusiv al Romaniei, este de a vedea ca Ucraina are cat mai mult succes cu putinta, pentru ca un suces mai rapid si serios ar precipita, speram noi, o solutie de pace”, a declarat Geoană.

„Trebuie sa fim extrem de atenti in a sprijini Republica Moldova, Georgia si Bosnia. Chisinaul nu se afla sub amenintare militara, dar e un razboi hibrid total impotriva orientarii europene”, a adăugat acesta.

Geoană a mai declarat că dacă Rusia este lăsată să ia Ucraina, atunci acest lucru ar putea reprezenta o invitație către alte superputeri de a proceda la fel în alte zone ale globului.