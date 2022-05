Mircea Geoană, despre aderarea la NATO a Suediei şi Finlandei: Sunt încrezător că vom putea să avem consens

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, se arată încrezător că ţările membre NATO vor ajunge la un consens în privinţa aderării Suediei şi Finlandei la Alianţa Nord-atlantică. El subliniază că Turcia "este un aliat foarte important în NATO şi atunci când o ţară NATO, oricare ar fi ea, are şi exprimă nişte preocupări, avem cu toţii obligaţia să le ascultăm cu foarte multă seriozitate", informează News.ro.

"În discuţia pe care am avut-o cu cei doi aspiranţi, cu cele două ţări care e foarte posibil că adere la NATO şi cu ceilalţi aliaţi, inclusiv cu ministrul de Externe turc... Turcia este un aliat foarte important în NATO şi atunci când o ţară NATO, oricare ar fi ea, are şi exprimă nişte preocupări, avem cu toţii obligaţia să le ascultăm cu foarte multă seriozitate şi de aceea această discuţie pe care am avut-o la Berlin cred că a fost extrem de utilă, pentru că şi-au spus lucrurile aşa cum le văd, au existat, evident, şi contacte directe între ministrul turc şi miniştrii din Suedia şi din Finlanda şi vedem deja un ton mai constructiv. De aceea, pot să spun, după încheierea întâlnirii de la Berlin, că sunt încrezător că vom putea să avem consens în jurul eventualei decizii de aderare şi într-un timp cât mai comprimat cu putinţă să putem să avem 32 de aliaţi în marea noastră alianţă”, a afirmat Mircea Geoană, luni, la Digi 24.

El a subliniat că NATO speră să primească Suedia şi Finlanda în Alianţă "cu braţele deschise”.

În ceea ce priveşte ameninţările unor oficiali ruşi legate de intenţia Finlandei şi Suediei de a adera la NATO, "într-un fel este o reconfirmare a faptului că toate intenţiile strategice ale conducerii de la Kremlin care au condus la declanşarea acestui război împotriva Ucrainei au fost invalidate una după alta”, consideră Geoană.

"Cu cât ameninţă mai mult Rusia, cu atât creşte suportul pentru aderarea la NATO în Suedia şi în Finlanda. Deci teoria consecinţelor neaşteptate sau opuse celei iniţiale se confirmă; tot ceea ce au încercat să facă preşedintele Putin şi Federaţia Rusă au eşuat”, a adăugat Mircea Geoană.

Geoană a subliniat că ministrul finlandez de Externe a transmis că preşedintele Finlandei a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin care s-a derulat "în condiţii corecte”.

Premierul suedez Magdalena Andersson a anunţat, luni, că Suedia va solicita aderarea la NATO, schimbându-şi politica de neutralitate militară adoptată timp de decenii întregi, relatează BBC. Andersson a subliniat că pentru ”siguranţa poporului suedez, cea mai bună cale de urmat este aderarea la NATO alături de Finlanda”, însă nu a oferit o dată exactă a depunerii cererii de aderare, afirmând că cel mai probabil va avea loc în cursul acestei săptămânii, potrivit CNN.