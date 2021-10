Mircea Lucescu după derbiul cu Şahtior Doneţk: Cred că rezultatul reflectă ce s-a întâmplat pe teren şi cum au jucat ambele echipe

Tehnicianul Mircea Lucecsu, a declarat, după derbiul Dinamo Kiev - Şahtior Doneţk, scor 0-0, din campionat, că echipa lui a făcut mai puţine greşeli faţă de partida din Supercupa Ucrainei, pierdută, scor 0-3, în faţa aceluiaşi adversar, conform news.ro.

"Cred că rezultatul reflectă ce s-a întâmplat pe teren şi cum au jucat ambele echipe. Două echipe care practică stiluri diferite: Şahtiorul are tehnica bună a jucătorilor brazilieni, noi avem o bună organizare a jocului şi contraatacuri rapide. Astăzi a fost acelaşi joc ca în Supercupă. Oricine ar fi înscris primul ar fi dictat cursul jocului. Astăzi am făcut mai puţine greşeli, i-am oferit adversarului mai puţine oportunităţi de a contraataca. Desigur, ei au vrut foarte mult să câştige, dar şi noi am vrut cu adevărat să nu pierdem. Nu mă mai interesează Supercupa, a trecut deja. Cel mai important lucru este că am câştigat campionatul şi Cupa Ucrainei", a declarat Lucescu, potrivit site-ului oficial al clubului Dinamo.

Formaţia Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Şahtior Doneţk, într-un meci din etapa a zecea a campionatului Ucrainei.

Mircea Lucescu, tehnician la Dinamo Kiev din iulie 2020, a antrenat echipa Şahtior în perioada 2004-2016.

Dinamo Kiev este lider în clasament, cu 26 de puncte (opt victorii, două remize), iar Şahtior este pe 2, cu 23 de puncte (şapte victorii, două remize, o înfrângere).

La 22 septembrie, Dinamo a fost învinsă, cu scorul de 3-0 (1-0), de Şahtior Doneţk, în finala Supercupei Ucrainei.