Mircea Lucescu după înfrângerea în fața Barcelonei: Ne-au învins cu ajutorul experienţei, prin agresivitatea acţiunilor şi prin presing

Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat că victoria echipei FC Barcelona în meciul din Liga Campionilor a fost una meritată, conform news.ro

"O victorie meritată a Barcelonei. Ne-au învins cu ajutorul experienţei, prin agresivitatea acţiunilor şi prin presing. De exemplu, au comis 18 faulturi ca să ne stopeze acţiunile, în timp ce noi am avut doar şapte. Am comis greşeli în propria jumătate care au dus la ocazii ale gazdelor. Noi nu am putut să ne învingem teama. În repriza a doua am început să ieşim mai bine din apărare, am acţionat mai calm şi mai inteligent, ne-am arătat calităţile evitând presingul adversarului. Din nefericire, nu am avut curajul să dezvoltăm şi să ducem atacurile la bun sfârşit. Am jucat bine fără minge, ne-am apărat bine şi ne-am asigurat că jucătorii lor tehnici nu acţionează individual şi nu ne pun probleme. Dar ieşirea din defensivă şi jocul cu mingea nu m-au mulţumit. E o victorie meritată a Barcelonei, avea nevoie de ea pentru că trece prin schimbarea generaţiilor şi printr-o perioadă dificilă. Sper ca repriza a doua să ne ofere încrederea că putem să jucăm mai bine cu Barcelona şi că putem obţine un rezultat pozitiv", a declarat Lucescu, potrivit site-ului oficial al echipei Dinamo Kiev.

La rândul său, antrenorul Barcei, Ronald Koeman a vorbit de un scor prea mic în partida de miercuri.

"Îi mulţumim lui Dumnezeu că am fost perfecţi în defensivă. Am fost superiori, dar trebuia să închidem jocul. După o oră ar fi trebuit să avem 3 sau 4-0. Ratarea lui Fati arată că încă îi lipsesc unele lucruri şi asta e normal. Trebuie să ţinem cont că a lipsit mult timp accidentat şi are nevoie de timp. În plus, abia în curând va face 19 ani (n.r. la 31 octombrie). Nu îi putem cere să rezolve ceea ce ne lipseşte şi să umple golul lăsat de Messi. Trebuie să o facem pas cu pas, nu te poţi aştepta la miracole. El are nevoie de muncă pentru a reveni", a spus Koeman.

Formaţia Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa FC Barcelona, într-un meci din grupa E a Ligii Campionilor.

Golul a fost marcat de Pique, în minutul 36.

Cele două echipe se vor întâlni din nou, la Kiev, la 2 noiembrie, în etapa a IV-a a grupei.