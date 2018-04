Mircea Lucescu, ieşire furibundă după alegerile FRF: Acuzaţii GRAVE la adresa lui Răzvan Burleanu - 'sunt dezamăgit, contează micile atenţii'

Răzvan Burleanu l-a desfiinţat pur şi simplu pe Ionuţ Lupescu. Şi-a asigurat al doilea mandat de preşedinte al FRF fără a avea nevoie de două tururi de scrutin. Rezultatul l-a scos din minţi pe Mircea Lucescu. Antrenorul aflat în echipa lui Lupescu a lansat o serie de acuzaţii grave la adresa lui Burleanu şi a celor care l-au votat pe fostul şi actualul preşedinte al federaţiei.

"Am văzut o schimbare totală de responsabilitate în fotbalul românesc. De acum performanţa trebuie să o facă futsalul şi fetele. Din păcate pierdem un număr foarte important de foşti jucători care au făcut ceva pentru fotbalul românesc. Să sperăm că această dezvoltare foarte largă a fotbalului de masă va ajuta pentru a crea o echipă naţională de fotbal puternică. Sunt dezamăgit. Performanţele nu pot fi aduse de oameni care nu au nicio legătură. Contează mai mult micile atenţii decât potenţialul unor. Când s-au înfiinţat atâtea competiţii în ultimul an, fiecare competiţie a avut un număr de echipe, fiecare echipă a avut un vot. Astăzi, votul a fost decis de fotbalul feminin şi fotbalul de sală. E o pată pentru toată ţara, nu numai pentru fotbalul românesc. Am văzut puţine figuri cunoscute în sală. Asta nu mi-a plăcut, cum nu mi-a plăcut nici că fiecare candidat a avut zece minute, ca într-o democraţie, şi apoi s-a trecut la autocraţie şi preşedintele a vorbit 20 de minute. Este inadmisibil. Sunt dezamăgit", a acuzat Lucescu.