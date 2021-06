Mircea Lucescu propune un antrenor străin la națională. A calificat Ungaria la EURO 2020

Un băiat foarte inteligent. Așa îl caracterizează Mircea Lucescu pe Marco Rossi, antrenorul echipei naționale a Ungariei.

Antrenorul lui Dinamo Kiev vine cu o propunere surprinzătoare, vrea un antrenor străin la echipa națională a României și îl propune pe Marco Rossi, scrie digisport.

”Marco Rossi este un fost jucător de-al meu, nu mă surprinde ce realizări are, un băiat foarte inteligent. Am o relație specială cu el, am rămas în contact cu el, e un tip preocupat să facă performanță. L-aș vrea antrenor la naționala României, e un băiat serios, ar merita. E important să știi să te adaptezi culturii respective, jucătorilor de la națională, dar are o seriozitate în pregătirea meciurilor”, a declarat Mircea Lucescu.