Mircea Negulescu îi 'încaieră' pe Mihai Gâdea şi Victor Ciutacu: 'Am vreun an juma’ înaintea voastră'

Scandalul înregistrărilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvăluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar şi înregistrările prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvăluirile şi înregistrările celor de la Antena 3 au fost preluate în totalitate şi de către România TV.

Afirmaţia lui Mihai Gâdea că Antena 3 l-a făcut celebru pe Mircea "Portocală" Negulescu l-au scos din sărite pe Victor Ciutacu de la România TV. Acesta spune că, de fapt, el l-a făcut celebru pe Portocală. "Calculul si ratiunea ma indeamna sa ma intorc cu spatele si sa ma fac ca n-am auzit. Caracterul - dificil, recunosc - ma impinge sa refuz a fi ipocrit. Asa ca aleg varianta b. Mihai Gadea, stii bine ca am toata aprecierea pentru rezistenta voastra si pentru consecventa. La multe dintre reusitele si momentele voastre de glorie am fost si eu parte. Pana cand am plecat. Dar, cu toata prietenia pe care stii ca v-o port si cu toata deschiderea pentru a continua sa fim oameni unii cu ceilalti, la capitolul Portocala, despre care tocmai am auzit ca fara Antena 3 nu ar fi devenit cunoscut, am vreun an juma’ inaintea voastra. Inclusiv perioada in care voi preluati live transmisia mea, cum fac si eu acum in sens invers", a scris Ciutacu pe facebook.