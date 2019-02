Mircea Rednic a dăruit jucătorilor primul său salariu la Dinamo

Antrenorul Mircea Rednic a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că a primit primul salariu de la Dinamo, însă l-a oferit jucătorilor, subliniind că el are o primă de 20.000 de euro dacă dinamoviştii reuşesc calificarea în play-off, potrivit news.ro.

"Am văzut că pe unii îi freacă grijă de banii mei. Să îşi vadă de echipele lor. Pot să spun că am primit primul salariu de la Dinamo şi l-am dăruit jucătorilor pentru că eu am spus că nu voi lua salariu. Vedem dacă intrăm în play-off, am o primă de 20.000 de euro. Până atunci tot ce primesc voi da jucătorilor pentru că merită", a declarat Rednic.

Dinamo joacă, duminică, de la ora 20.00, pe teren propriu, cu FC Botoşani, în etapa a XXIV-a a Ligii I.