Mircea Rednic despre funcția de selecționer: Eu sunt d-ăsta, cu combinaţii, cu... Sunt dinamovist, asta e clar

Antrenorul FC Dinamo, Mircea Rednic, nu se vede drept candidat pentru postul de selecţioner, deoarece despre el se spune că e "cu combinaţii". În acelaşi timp, Rednic afirmă că antrenorii care au fost în ultima perioadă la prima reprezentativă nu au avut în cariera lor performanţe mai bune ca ale lui, conform news.ro

"(n.r. - despre meciul cu FC Voluntari) Un meci important, cu o echipă bine organizată, total schimbată faţă de anul trecut şi asta se datorează în primul rând antrenorului. Liviu (n.r. - Ciobotariu) a făcut o treabă foarte bună, cu un lot omogen, echilibrat, nu cu un joc spectaculos, dar foarte eficient. Nu ne va fi uşor. Venim după două săptămâni în care nu s-a jucat niciun meci oficial. Noi am avut o săptămână grea, terminată cu un meci la Buzău, am jucat două reprize de 60 de minute. Am dat posibilitatea jucătorilor care au evoluat mai puţin, jucătorilor care au venit mai târziu. Am mai avut un meci cu Astra miercuri. Am reuşit să recuperez doi jucători după accidentările pe care le-au avut, e vorba de Filip şi de Iliev, dar i-am pierdut pe Carp şi pe Espinosa. Aşa se întâmplă când jucătorii care vin nu au jocuri în picioare, nu au mai evoluat de mult timp, s-au antrenat cum s-au antrenat şi în momentul în care dau de antrenamente cu un ritm bun mai apar şi unele accidentări. Nu sunt grave, dar am preferat să nu risc. Andrei Radu nu face parte din lot pentru că vreau să-l văd şi pe Nikos (n.r. - Kainourgios), care poate să joace şi mijlocaş stânga şi fundaş stânga, a revenit Filip, care poate să joace fundaş stânga, poate să joace mijlocaş central, deci am soluţii. Avem nevoie ca de aer de puncte şi vom face tot ce depinde noi ca să câştigăm aceste trei puncte. Mi-aş fi dorit şi eu un jucător cum e Tamaş, mai ales în zona defensivă, pentru că problemele noi le-am avut în zona centrală, unde am încercat tot felul de soluţii. Toţi au trecut prin zona centrală, dar nu mi-au dat o siguranţă foarte mare şi aici avem de suferit. Sperăm ca după aceste meciuri amicale axul central să fie mult mai omogen, cu intrarea lui Iliev, care are mai multă experienţă ca Eşanu şi Fara şi sperăm să dea mai multă siguranţă echipei. În perioada de transferuri din iarnă, o să încercăm să aducem unul sau doi fundaşi centrali, dacă persistă aceleaşi greşeli pe zona centrală, e clar că trebuie să ne întărim. În situaţia în care suntem noi, nu mă interesează spectacolul, ci să fim foarte eficienţi şi să luăm toate cele trei puncte. Nu vreau spectacol, chiar am şi pregătit să jucăm puţin mai închis, pentru că în ultimele meciuri poate ne-am deschis foarte mult, nu am fost compacţi şi adevrsarul a profitat, mai ales în meciurile pe care le-am jucat cu Rapid, cu Sepsi, cu CFR, echipe cu jucători care au calitate şi nu te iartă dacă au spaţii. (n.r. - despre prezenţa fanilor) Poate fi un plus. Noi jucăm la opt jumătate, o jumătate de oră şi după aia pleacă acasă oamenii (n.r. - se referă la cei nevaccinaţi), că de la nouă se plimbă covidul pe stradă şi până la nouă doarme. O să iasă de la nouă pe stardă, mai ales pe stadioane, pentru că acolo se simte bine, pentru că avem stadioanele închise şi aer condiţionat. Degeaba le dă drumul, dacă meciurile importante care atrag oameni sunt după 20.30. Nu are rost asta, eu zic să se mai gândească şi să nea dea din ianuarie până la ora 23.00. Avem nevoie de susţinerea suporterilor, chiar dacă te înjură, te întăreşte, te pune să dai totul. Dar nu e cazul, pentru că suporterii au fost alături de noi şi au fost pozitivi. (n.r. - despre posibilitatea de a prelua echipa naţională) Eu nu sunt... Eu sunt d-ăsta, cu combinaţii, cu... Sunt dinamovist, asta e clar. De la Lucescu, a mai fost un singur dinamovist, Cosmin Contra. Nu au fost (n.r. - la echipa naţională) antrenori care au avut rezultate mai bune ca ale mele. Să nu facem comparaţii cu ultima perioadă, ce echipe am antrenat eu", a declarat Rednic, într-o conferinţă de presă.

Meciuri FC Voluntari - FC Dinamo va avea loc, luni, de la ora 20.30, în etapa XVI-a a Ligii I, prima a returului.