Mircea Rednic, despre meciul cu FCSB: E cea mai bună echipă; Din punct de vedere defensiv trebuie să fim foarte atenţi

Antrenorul formaţiei Viitorul Constanţa, Mircea Rednic, crede că jucătorii săi trebuie să fie foarte atenţi din punct de vedere defensiv în meciul de marţi seara contra FCSB, deoarece formaţia adversă are jucători care pot face oricând diferenţa, Rednic spune că, în acest moment, FCSB este cea mai bună echipă din campionat, potrivit news.ro.

Mircea Rednic a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că are încredere în jucătorii săi, care au crescut din punct de vedere fizic şi îşi doreşte să câştige meciul contra FCSB.

“Preocuparea noastră este să recuperăm să ne refacem şi să abordăm cu entuziasm şi încredere acest meci. Jucăm cu echipa cea mai în formă în momentul actual, echipa de pe primul loc, meritat la felul cum joacă, dar noi jucăm acasă, am mare încredere în echipă, în jucători. Se vede un nivel, am crescut din punct de vedere fizic, datele ni le arată şi jucăm să câştigăm pentru că în situaţia în care suntem noi vedeţi ce strânsă este lupta pentru clasarea în primele şase şi orice punct este important şi contează pentru obiectivul pe care ni l-am propus”, a afirmat Mircea Rednic.

El consideră că este cel mai dificil meci pe care de când a preluat formaţia constănţeană.

“E examenul cel mai important şi cel mai dificil. Nu vreau să vorbesc şi de următoarele meciuri, o să fie un calup de trei meciuri cu echipe care sunt clasate în primele şase, care au obiectiv calificarea în play-off şi asta eu chiar abia aştept, că până acum am jucat cu echipe care erau clasate în spatele nostru şi de-aia vreau să văd şi o reacţie, e important, sunt sigur că toată lumea se va uita cu interes la acest meci şi cred că echipa arată mult mai bine”, a transmis antrenorul Viitorului.

El a precizat că în primul rând jucătorii săi trebuie să fie atenţi din punct de vedere defensiv.

“Un lucru pozitiv chiar dacă nu am reuşit să câştigăm la Arad este că nu am luat gol, nu s-a mai întâmplat de nouă etape. Din punct de vedere defensiv trebuie să fim foarte atenţi pentru că Steaua are jucători care pot face oricând diferenţa, jucători cu calitate, au un lot, o echipă omogenă, au rezerve foarte bune. E echipa care este cea mai bună în momentul de faţă”, a explicat Mircea Rednic.

Antrenorul Viitorului a precizat că în meciul cu FCSB nu vor juca Ghiţă, eliminat în meciul de la Arad şi Cosmin Matei, în continuare accidentat, iar portarul Cojocaru este incert după ce a acuzat o durere la gambă.

Meciul dintre Viitorul Constanţa şi FCSB va avea loc marţi, de la ora 20, pe stadionul din Ovidiu, în etapa a XVII-a a Ligii I.