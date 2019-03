Mircea Rednic, dezamăgit dacă Alexandru David pleacă de la FC Dinamo București: 'Nu e o veste plăcută pentru mine și club'

Tehnicianul Mircea Rednic a declarat că preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Dinamo, Alexandru David, ar urma să plece de la gruparea "alb-roşie" şi să se alăture stafului de campanie al primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă, fratele patronului clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare, Ionuţ Negoiţă, inforează News.ro.

Citește și: Dinu Gheorghe revine în fotbal: va fi managerul general al clubului Dunărea Călărași

"Am vorbit de două ori, astăzi, cu Alexandru David. Şi nu e o veste plăcută pentru mine, pentru Dinamo, pentru că în perioada asta am lucrat foarte bine şi vreau să îi mulţumesc pentru că a fost alături de mine. A fost o perioadă grea, nu a fost uşor să luăm deciziile de a schimba aproape toată echipa. Din punct de vedere financiar, lucrurile stau mult mai bine, de la un buget de 140.000 de euro pe lună am ajuns la unul de 100.000 de euro. S-au adus alţi jucători, în ultimele cinci meciuri am luat zece puncte şi s-au făcut lucruri foarte bune şi chiar regret că s-a ajuns la situaţia asta. El a fost solicitat de Robert Negoiţă să intre în anturajul lui pentru campania electorală care o să urmeze. Încă nu e sută la sută, pentru că nu a apărut niciun comunicat, David nu a făcut nicio declaraţie. Eu am lucrat foarte bine cu el, chiar m-a ajutat. El a preluat toate problemele care au fost, acuzaţille care au fost şi nu cred că... Mi-aş fi dorit să continuăm cu el. Nu ştiu (n.r. - dacă va fi înlocuit de altcineva), eu nu sunt preşedinte, eu sunt antrenor, nu cred că o să fie cazul până în vară să mai vină cineva", a declarat Rednic, într-o conferinţă de presă.

Mircea Rednic a afirmat că le va oferi tuturor jucătorilor şanse de a fi titulari în play-out, inclusiv mijlocaşului Ionuţ Şerban, pentru care Dinamo ar trebui să-i plătescă omului de afaceri Vasile Şiman, fost patron al Sportului Studenţesc, suma de un milion de euro dacă îi reziliază contractul jucătorului.

"Stăm bine medical. Toată lumea e pregătită pentru meciul de mâine. Nu ştiu dacă va fi un meci spectaculos, ne interesează să luăm cele trei puncte cu Dunărea Călăraşi. Le voi da şanse tuturor jucătorilor în parioada asta să evolueze ca titulari, inclusv lui Şerban şi celor tineri. Sunt meciuri care vor fi utile pentru sezonul viitor. Şerban se antrenează foarte bine, suntem obligaţi să-l băgăm. I-am spus să se pregătescă, pentru că va juca. Are calităţi, sper să aibă ambiţie, să se ajute pe el în primul rând şi să ne ajute şi pe noi. Eu nu aş vrea să fiu în situaţia lui. Nu găsim nicio înţelegere din partea lui Vasile Şiman, din cauza contractului, nu putem nici să-l împrumutăm. Nu vreau să facem experimente doar de dragul de a le face, vreau să luăm punctele. Nu ştiu ce-şi doreşte domnul Şiman, nu am apucat să vorbesc cu el, o să o fac, dar acum nu mai putem să schimbăm nimic, până în vară. Dacă joacă bine, poate reuşim să-l vindem", a spus antrenorul.

Întrebat dacă are vreo surpriză pentru doamne de 8 martie, Rednic a spus: "Trei puncte. Nu bucurăm că suntem în cantonament, nu o să dăm flori, nu o să dăm cadouri, noi le oferim o victorie."

Dinamo va evolua, vineri, de la ora 20.30, cu Dunărea Călăraşi, în prima etapă a play-out-ului Ligii I.