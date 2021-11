Mircea Rednic dezamăgit după înfrângerea cu Voluntari: Am irosit foarte multe contraatacuri

Tehnicianul echipei Dinamo, Mircea Rednic, a declarat luni seară, după meciul cu FC Voluntari, pierdut cu scorul de 1-2, că este dezamăgit de rezultat, având în vedere faptul că formaţia sa a condus, conform news.ro

“Dezamăgit, ţinând cont de felul cum am început jojcul, am reuşit să înscriem, după care la fel ca la meciurile trecute avem posesie şi pierdem mingea uşor. După ce am luat gol am început să-i blocăm. Repriza a doua a fost echilibrată însă la fel, avem mingea, vrem să filozofăm şi o pierdem. Dar sunt mulţumit de efort. Din punct de vedere fizic echipa este mai bine, la omogenitate mai sunt probleme. Am irosit foarte multe contraatacuri. Trebuie să avem continuitate, să fim mult mai responsabili, să jucăm cu mai multă ambiţie, să facem mai puţine greşeli şi să fim o echipă, nu individuali”, a spus Rednic pentru posturile care transmit Liga 1.

De cealaltă parte, Liviu Ciobotariu a declarat că FC Voluntari arată ca o echipă greu de învins. “Un joc foarte greu. Am întâlnit o echipă Dinamo care ne-a pus multe probleme, în special pe contraaatac. Sunt bucuros că am câştigat, că am revenit de la 0-1, şi aici vreau să-mi felicit jucătorii. Suntem într-o formă bună, e lucrul care mă bucură cel mai mult. Dar jocul a fost foarte greu. Chiar dacă poziţia lor în clasament e una care nu face cinste acestui club, cei de la Dinamo au în componenţă jucători foarte buni şi au un antrenor foarte bun. În momentul de faţă noi arătăm ca o echipă greu de învins”, a afirmat Ciobotariu.

Formaţia FC Voluntari a învins, luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa FC Dinamo, în ultimul meci al etapei XVI a campionatului naţional Casa Pariurilor Liga 1.

Dinamo a condus cu 1-0, prin golul marcat de Sorescu în minutul 5. Pentru gazde au înscris Raţă ’18 şi Gheorghe ’65.