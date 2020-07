Mircea Rednic, după ce Liga 1 a fost lovită de COVID: Era clar că vor apărea echipe care vor avea jucători pozitivi

Liga 1 este lovită puternic de coronavirus. Dinamo are 18 jucători testaţi pozitiv cu coronavirus şi 21 de cazuri în total, în timp ce la CFR Cluj sunt 10 oameni din cadrul clubului infectaţi, dintre care patru jucători. Mircea Rednic crede, însă, că sezonul trebuie să fie oprit.

Ultimul club pe care l-a întâlnit Dinamo în Liga 1 este Poli Iaşi, pe 12 iulie. Dacă la Dinamo jucătorii s-au infectat cu coronavirus, cei de la Iaşi au doar teste negative.

Antrenorul echipei, Mircea Rednic, crede însă că sezonul trebuie să fie oprit.

„La Iaşi nu avem nicio problemă, suntem testaţi, suntem negativi şi mai facem un test joi. Nu ştiu ce o sa fie. Am înţeles că toate echipele se vor testa săptămâna asta şi vom avea un raspuns. Oricum, ce se întâmpla nu mi se pare corect. Şi eu, şi preşedintele meu am propus soluţii înainte sa înceapa play-out-ul. Era clar că vor apărea jucători sau echipe care vor avea jucători pozitivi. Foarte puţina lume respectă, foarte puţină lume e conştientă de pericolul în care ne aflăm. Aici e vorba de sănătate, nu ai voie să te joci, nu e nimic mai important decât sănătatea jucatorilor, a oamenilor. LPF în primul rând trebuie sa apere cluburile. Nu e fairplay şi nu dai şansa cluburilor sa îşi apere şansele pe teren. Singura soluţie în care nu are nimeni de suferit e cu un campionat de 18 echipe cum a propus toată lumea. Nu văd de ce să sufere o echipă, de ce să sufere echipa mea, de ce să sufere Dinamo? Nu mi se pare corect, pentru ca nu au fost condiţii, jucatorii sunt obosiţi, fac crampe”, a spus Mircea Rednic, pentru MEDIAFAX.