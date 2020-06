Mircea Rednic, după înfrângerea cu Academica Clinceni: E greu să comentezi ceva după un astfel de meci. Am controlat jocul, am fost mai buni în prima repriză

Tehnicianul Mircea Rednic a declarat, joi seară, că echipa Poli Iaşi a controlat jocul cu Academica Clinceni, subliniind că nici măcar nu a văzut golul care a dus la eşecul formaţiei sale, anunță news.ro.

"E greu să comentezi un astfel de meci. Am controlat jocul, am avut ocazii în prima repriză, am fi meritat să înscriem măcar un gol. Am început bine repriza a doua, ne-am dominat adversarul, iar pe un contraatac... nici nu ştiu dacă a fost pasă, şut... nici n-am văzut golul. Le-am spus să uite cât mai repede acest meci. Au făcut o repriză bună cu Viitorul, acum un meci bun, dar fotbalul se joacă pe goluri. Ei au avut un portar foarte bun, care a profitat de şansa care a avut-o. Nu i-am spus nimic lui Târnovanu. Trebuie să înţeleagă că dacă nu joacă la noi, n-are nicio şansă în altă parte. Cea mai importantă calitate la un jucător tânăr e modestia. Dacă cea mai mare performanţă a lui este că a semnat cu FCSB, o să aibă mult de pierdut. Eu la meciul de debut în prima divizie mi-am dat un autogol, nu avem ce să facem. Trebuie să pregătim foarte bine meciurile următoare. Am avut momente mai grele în carieră, la Mouscron. La cum am jucat astăzi, eu sunt optimist", a declarat Mircea Rednic, la Digisport.

Citește și: VIDEO Scandal între PNL și USR! Replici de mahala: ‘Sunteți un ageamiu și un manipulator, care nu ați înțeles nimic. Nu fiți ipocriți și nu mințiți oamenii’

Formaţia Academica Clinceni a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Poli Iaşi, în etapa a IV-a play-out-ului Ligii I.

În minutul 77, Achim a marcat pentru Academica Clinceni, după ce a profitat de o greşeală a portarului Târnovanu.