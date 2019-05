Mircea Rednic: Nu s-a pus problema ca Nistor să plece

Tehnicianul FC Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu se pune problema ca mijlocaşul Dan Nistor să plece în această vară de la echipă, potrivit news.ro.

"Nu s-a pus problema de aşa ceva. Sigur, dacă are el vreo ofertă... Nu am auzit că îşi doreşte să plece. Să vedem oferta şi după aia, nu discutăm de... Dacă el a zis că e ultima şansă a lui (n.r. - să plece), nicodată nu am fost împotrivă. Dacă e clubul mulţumit şi jucătorul e mulţumit, o să ne gândim. dar nu se pune problema ca el asă plece. Nu aş găsi un jucător ca Nistor (n.r. - pentru a-l înlocui), dar jucători sunt. Dinamo nu trebuie să stea într-un singur jucător. Într-adevăr, e un jucător important, dar se găsesc soluţii, dar încă nu e cazul. Normal că se găsesc lideri, dar eu cred că e destul de intelgent să înţeleagă că şi pentru el e bine să mai rămână un an la Dinamo", a spus Rednic.

Antrenorul dinamovist se gândeşte în continuare la întăriri pentru sezonul viitor, dar îşi doreşte jucători care vor să vină la formaţia "alb-roşie" şi de care să nu se roage să accepte oferta.

Citește și: Mircea Rednic: 'Sunt două echipe mari din Belgia care se interesează de Ianis Hagi'

"Nu vreau să fac comparaţii (n.r. - între Nistor şi Răduţ şi Matei). Nistor e Nistor, Matei e Matei, Răduţ e Răduţ. Eu nu mă rog de nimeni ca să vină, dacă ei sunt interesaţi şi îşi doresc să vină să joce la Dinamo, braţele deschise. Şi pentru alte nume care se vehiculează prin presă, Fabbrini, Maldini, toată lumea. Să nu uite patronul de acolo (n.r. - de la FC Botoşani) că sunt la nouă puncte distanţă şi cu o echipă făcută în iarnă (n.r. - Dinamo), cu buget mai mic decât au ei, aşa că să îşi vadă de echipa lui. Acum sunt sărbători şi nu e bine să facem cumpărături. Mai avem o lună, o să avem şapte meciuri într-o lună, o să fie greu, nu avem timp să ne gândim la cumpărături, cu toate că eu mă gândesc. Trebuie să am concurenţă pe fiecare post şi în momentul de faţă nu avem. Sunt mulţi jucători care au confirmat şi o să rămână aici, în afară de Rashid, toţi au contract cu Dinamo minimum încă un an. Montini are calitate şi când un jucător de la Dinamo joacă bine imediat se vorbeşte de plecare. Vrem să ne facem o echipă puternică pentru la anul. Obiectivele sunt clare, calificarea în play-off, după care să ne batem la campionat", a declarat Rednic.

Pentru meciul cu Dunărea Călăraşi, numai Filip este indisponibil din echipa Dinamo.

"Intrăm în cantonament la prânz, facem antrenament, după care plecăm la Călăraşi. E urât în play-out. Mai sunt 21 de puncte matematic, suntem la 19 puncte de Chiajna, se joacă, nu suntem salvaţi. Tratăm foarte serios, chiar dacă şi astăzi am chemat trei tineri, vom trata cu mare seriozitate meciurile care au rămas", a afirmat antrenorul.

Meciul Dunărea Călăraşi - FC Dinamo, din etapa a VIII-a a play-otu-ului Ligii I va avea loc sâmbătă, de la ora 18.00.