Mircea Rednic nu se opune plecării lui Dan Nistor: 'Dinamo nu trebuie să stea într-un singur jucător'

Mircea Rednic (57 de ani) nu ştie nimic de plecarea lui Dan Nistor (30 de ani). Antrenorul lui Dinamo a recunoscut, la conferinţa de presă, că deocamdată nu a fost informat de conducere cu privire la o eventuală ofertă care ar fi venit pe numele căpitanului lui Dinamo, dar nu s-ar opune plecării.

În cazul în care suma de transfer este una bună, ”Puriul” spune că bunăstarea finaciară a clubului primează. "Voi îl pregătiţi, voi îi faceţi bagajele. Nici nu s-a pus problema de aşa ceva. Doar dacă are el vreo ofertă, dar eu nu ştiu. Să vedem oferta şi discutăm atunci. Dacă el a zis că e ultima lui şansă... Eu nu am fost niciodată împotriva unui transfer dacă jucătorul era mulţumit. La noi e invers: dacă se mulţumesc clubul şi jucătorul, o să ne gândim”, a declarat Rednic la conferinţă, care a menţionat că Dinamo are jucători, iar eventuala plecare lui Nistor nu ar fi o problemă. Locul lui poate fi luat de alticineva.

”Nu aş găsi un jucător ca Nistor, dar jucători sunt, nu e o problemă. Dinamo nu trebuie să stea într-un singur jucător. Este un jucător important, se găsesc soluţii, dar încă nu e cazul. Ştiu că acum nu aveţi ce să scrieţi de Dinamo. Normal că s-ar găsi un lider ca Nistor, nu e asta o problemă, dar cred că Nistor e destul de inteligent să înţeleagă că şi pentru el e bine să mai rămână un an la Dinamo" , a încheiat antrenorul, informează mediafax.ro.

Mijlocaşul declara în urmă cu câteva zile că vrea să plece de la Dinamo în străinătate: "Normal că te gândeşti, n-am o vârstă aşa înaintată, doar 30 de ani şi zic eu că sunt la vârsta potrivită pentru a mai reuşi un transfer în străinătate, dar vedem ce ne va oferi viitorul!".

12 pase decisive şi 6 goluri a bifat Dan Nistor în acest sezon pentru Dinamo în toate competiţiile. Singura experienţă în străinătate a lui Dan Nistor a fost în Franţa, la Evian, club care a plătit 800.000 de euro pentru a-l lua de la Pandurii Târgu-Jiu

Internaţional Curtea de Argeş, CS Mioveni şi CFR Cluj sunt celelalte cluburi din CV-ul căpitanului dinamovist.